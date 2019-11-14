Подробнее о новых 7-нм видеокартах Radeon Pro 5300M и Pro 5500M нового 16-дюймового MacBook Pro [сравнение с Radeon RX 5300M и RX 5500M]
Не секрет, что AMD уже долгое время является единственным поставщиком дискретных GPU для компьютеров Apple. Представленный вчера 16-дюймовый MacBook Pro оснащается новыми дискретными видеокартами Radeon Pro 5300M и Radeon Pro 5500M. Сразу после анонса обе удостоились отдельного анонса AMD.
И хотя AMD прямо этого не указывает, очевидно, что по аналогии с Pro Vega 16 и Pro Vega 20 новые Pro 5300M и Pro 5500M, относящиеся к актуальному поколению Navi, были созданы специально для Apple. То есть, в других ноутбуках конкретно эти модели, вероятнее всего, не появятся, но это ничуть не мешает сравнить их характеристики с другими представителями семейства Navi. Тем более, что вместе с Pro 5300M и Pro 5500M компания AMD также представила новую модель Radeon RX 5300M, которая вместе с уже хорошо знакомой нам RX 5500M, составит основу предложения компании для игровых ноутбуков. Собственно, один игровой ноутбук с RX 5500M мы уже знаем — MSI Alpha 15.
Итак, основой во всех случаях служит 7-нм видеоядро Navi 14 на архитектуре RDNA, но в разных ипостасях. Говоря конкретнее, Radeon Pro 5500M используется полноценный кристалл с 24 вычислительными блоками CU (1536 потоковых процессора), соединенный с четырьмя или восемью гигабайтами видеопамяти GDDR6 по 128-битной шине, а стоящий на ступень ниже Radeon Pro 5300M отличается урезанным ядром Navi 14 с 20 CU (1280 потоковых процессоров), 4-гигабайтным видеобуфером GDDR6 и 128-разрядным интерфейсом. Другими отличительными особенностями «яблочных» эксклюзивов являются более низкие в сравнении с обычными Radeon RX Вoost-частоты GPU (1300 и 1250 МГц соответственно) и более медленные микросхемы GDDR6 с эффективной частотой 12 ГГц, ограничивающие пропускную способность на отметке 192 ГБ/с. Очевидно, удержать энергопотребление в пределах 50 Вт потребовала Apple исходя из возможностей СО.
Что же касается Radeon RX 5300M, по сравнению с RX 5500M урезали Вoost-частоту (до 1445 МГц) и видеобуфер (3 ГБ вместо 4 ГБ) и шину (96 бит вместо 128 бит).
Основные технические характеристики линейки мобильных видеокарт AMD поколения Navi суммированы в таблице ниже.
|Видеокарта
|Radeon RX 5300M
|Radeon RX 5500M
|Radeon Pro 5300M
|Radeon Pro 5500M
|Графическая архитектура, техпроцесс, GPU
|RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14
|RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14
|RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14
|RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14
|К-ство блоков CU/потоковых процессоров
|22/1408
|22/1408
|20/1280
|24/1536
|К-ство блоков TMU/ROP
|88/32
|88/32
|Н/Д
|Н/Д
|Базовая частота, МГц
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|Частота Boost Clock, МГц
|1181
|1448
|1250
|1300
|Частота Game Clock, МГц
|1445
|1645
|Н/Д
|Н/Д
|Производительность при вычислениях с одинарной точностью (FP32), TFLOPs
|4,07
|4,63
|3,2
|4
|Память (объем, тип, эффективная частота)
|3 ГБ, GDDR6, 14 ГГц
|4 ГБ, GDDR6, 14 ГГц
|4 ГБ, GDDR6, 12 ГГц
|4 или 8 ГБ, GDDR6, 24 ГГц
|Разрядность шины обмена с памятью, бит
|96
|128
|128
|128
|Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с
|168
|224
|192
|192
|Интерфейс
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|PCI-Express 4.0
|Пиковая потребляемая мощность (значение TGP), Вт
|Н/Д
|Н/Д
|50
|50
|Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|Н/Д
|Дата анонса
|13 ноября 2019 года
|7 октября 2019 года
|13 ноября 2019 года
|13 ноября 2019 года
Источник: AMD