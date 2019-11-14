Подробнее о новых 7-нм видеокартах Radeon Pro 5300M и Pro 5500M нового 16-дюймового MacBook Pro [сравнение с Radeon RX 5300M и RX 5500M]





Не секрет, что AMD уже долгое время является единственным поставщиком дискретных GPU для компьютеров Apple. Представленный вчера 16-дюймовый MacBook Pro оснащается новыми дискретными видеокартами Radeon Pro 5300M и Radeon Pro 5500M. Сразу после анонса обе удостоились отдельного анонса AMD.

И хотя AMD прямо этого не указывает, очевидно, что по аналогии с Pro Vega 16 и Pro Vega 20 новые Pro 5300M и Pro 5500M, относящиеся к актуальному поколению Navi, были созданы специально для Apple. То есть, в других ноутбуках конкретно эти модели, вероятнее всего, не появятся, но это ничуть не мешает сравнить их характеристики с другими представителями семейства Navi. Тем более, что вместе с Pro 5300M и Pro 5500M компания AMD также представила новую модель Radeon RX 5300M, которая вместе с уже хорошо знакомой нам RX 5500M, составит основу предложения компании для игровых ноутбуков. Собственно, один игровой ноутбук с RX 5500M мы уже знаем — MSI Alpha 15.

Итак, основой во всех случаях служит 7-нм видеоядро Navi 14 на архитектуре RDNA, но в разных ипостасях. Говоря конкретнее, Radeon Pro 5500M используется полноценный кристалл с 24 вычислительными блоками CU (1536 потоковых процессора), соединенный с четырьмя или восемью гигабайтами видеопамяти GDDR6 по 128-битной шине, а стоящий на ступень ниже Radeon Pro 5300M отличается урезанным ядром Navi 14 с 20 CU (1280 потоковых процессоров), 4-гигабайтным видеобуфером GDDR6 и 128-разрядным интерфейсом. Другими отличительными особенностями «яблочных» эксклюзивов являются более низкие в сравнении с обычными Radeon RX Вoost-частоты GPU (1300 и 1250 МГц соответственно) и более медленные микросхемы GDDR6 с эффективной частотой 12 ГГц, ограничивающие пропускную способность на отметке 192 ГБ/с. Очевидно, удержать энергопотребление в пределах 50 Вт потребовала Apple исходя из возможностей СО.

Что же касается Radeon RX 5300M, по сравнению с RX 5500M урезали Вoost-частоту (до 1445 МГц) и видеобуфер (3 ГБ вместо 4 ГБ) и шину (96 бит вместо 128 бит).

Основные технические характеристики линейки мобильных видеокарт AMD поколения Navi суммированы в таблице ниже.

Видеокарта Radeon RX 5300M Radeon RX 5500M Radeon Pro 5300M Radeon Pro 5500M Графическая архитектура, техпроцесс, GPU RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14 RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14 RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14 RDNA 1st Gen, 7 нм, Navi 14 К-ство блоков CU/потоковых процессоров 22/1408 22/1408 20/1280 24/1536 К-ство блоков TMU/ROP 88/32 88/32 Н/Д Н/Д Базовая частота, МГц Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Частота Boost Clock, МГц 1181 1448 1250 1300 Частота Game Clock, МГц 1445 1645 Н/Д Н/Д Производительность при вычислениях с одинарной точностью (FP32), TFLOPs 4,07 4,63 3,2 4 Память (объем, тип, эффективная частота) 3 ГБ, GDDR6, 14 ГГц 4 ГБ, GDDR6, 14 ГГц 4 ГБ, GDDR6, 12 ГГц 4 или 8 ГБ, GDDR6, 24 ГГц Разрядность шины обмена с памятью, бит 96 128 128 128 Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с 168 224 192 192 Интерфейс PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 PCI-Express 4.0 Пиковая потребляемая мощность (значение TGP), Вт Н/Д Н/Д 50 50 Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Дата анонса 13 ноября 2019 года 7 октября 2019 года 13 ноября 2019 года 13 ноября 2019 года

Источник: AMD