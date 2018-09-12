Подтверждены имена новых iPhone, младшую модель назовут iPhone Xr

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Судя по всему, новые смартфоны iPhone, которые Apple покажет сегодня вечером, будут называться iPhone Xs, Xs Max и… Xr. За считанные часы до презентации журналисты ATH обнаружили упоминания этих названий в файле sitemap.xml странички на сайте Apple, связанной с продуктами для новых iPhone (чехлы и планы AppleCare).

Вскоре сам файл был удален, но шила в мешке утаить не удалось (скриншоты остались, как и копия самого файла).

Это бессмысленное заметание следов только делает утечку еще убедительнее. И сейчас остается все меньше сомнений в том, каким имена Apple выбрала для новых смартфонов, а точнее для младшей модели. Напомним, старшая iPhone Xs успела засветиться на официальном сайте Apple с ценой и датой еще раньше.

Напомним, премиальные iPhone Xs и iPhone Xs Max будут выполнены в одном дизайне, а главным отличием станет диагональ экранов, выполненных по технологии OLED (5,8 и 6,5 дюйма соответственно). В то же время младшая модель iPhone Xr получит более простой экран LCD с вырезом под камеру Face ID в верхней части, как у старших моделей, алюминиевые боковые грани вместо стальных, а также одинарную основную камеру вместо сдвоенной.

По предварительным данным, цены на новые iPhone останутся на уровне прошлогодней линейки iPhone: за «бюджетную» iPhone Xr попросят 799 евро, а премиальные iPhone Xs и iPhone Xs Max будут стоить соответственно 909 евро и 1149 евро за базовые версии.

Источник: The Verge и ATH