«Поликлиника без очередей»: За год в пилотном учреждении в Киеве на прием записалось 42690 пациентов, 44% посетителей перешли на онлайн-запись, но только 16% предупреждают об отмене запланированного приема

Активное внедрение технологий eHealth в Украине началось в прошлом году, при этом первым медицинским учреждением, в котором начала работать электронная система здравоохранения, стал Киевский городской детский диагностический центр по улице Урловская. Создатели системы «Поликлиника без очередей» поделилилсь своими наблюдениями и статистическими данными, которые удалось собрать за это время.

Год назад высококвалифицированные специалисты увольнялись из-за высокой нагрузки, которую нельзя было контролировать из-за отсутствия инструментов eHealth. В свою очередь пациенты не получали качественное обслуживание из-за невозможности врачей уделить достаточное время для эффективного лечения. Благодаря системе eHealth, сегодня врач может увидеть, сколько людей записалось к нему на прием и планировать свою нагрузку.

Если пациент по каким-то причинам отменит свое резервирование, эта информация оперативно отобразится в расписании, следовательно свободным временем сможет воспользоваться другой человек. Такий подход помог выявить потребность развивать культуру оповещения об отказе от визита. По данным центра на Урловской только 15,88% из тех, кто не пришел на прием, проинформировали о своем отсутствии. Всеего же за год работы на прием в онлайне записалось 42690 пациентов.

Лидером по онлайн-записи является консультативно-диагностический детский центр Дарницкого района города Киева. С помощью компьютеров и мобильных телефонов там резервируют время приема около 70% посетителей. Всего же в Украине уже открыты для записи через систему «Поликлиника без очередей» 1025 врачей, а за год работы более 260 тыс. пациентов воспользовались онлайн-сервисом для планирования своего визита в больницу. Интересно, что женщины используют онлайн-запись более активно, чем мужчины, а гражданам пожилого возраста помогают использовать онлайн-запись их дети и внуки.

Разработчики системы «Поликлиника без очередей» обещают, что в ближайшее время интерфейс сервиса станет еще удобнее. В течение прошлого года был накоплен богатый опыт эксплуатации, а также собраны замечания и пожелания пользователей. В результате это позволит усовершенствовать работу сервиса с учетом всех участников процесса — пациентов, врачей, регистратуры и администрации.

Напомним, что в данный момент система «Поликлиника без очередей» работает в шести областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Житомирской и Сумской. Решение предусматривает комплексное использование IT-инструментов: ведение электронной очереди, онлайн-запись на консультации и приемы, а также взаимодействие врачей, специалистов, диагностических центров и лабораторий между собой ради комфорта пациента.

Источник: Поликлиника без очередей