Пользователи Apple Watch Series 3 жалуются на случайные перезагрузки часов в больницах

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Пользователи умных часов Apple Watch Series 3 сообщают о еще одной проблеме, с которой им пришлось столкнуться. Владельцы носимого гаджета Apple жалуются на самопроизвольные перезагрузки устройства, которые происходят каждые 60-90 минут, если человек находится в отделении интенсивной терапии.

На официальном форуме Applе есть специальная тема, посвященная обсуждению этой проблемы. Отметим, что первые сообщения в ней были оставлены еще в октябре 2016 года.

Проблема, как сообщается, затрагивает как версию с модемом LTE, так и модель часов без поддержки сотовой связи. И очевидно, что она каким-то образом связана с медицинским оборудованием. Некоторые владельцы Watch Series 3 столкнувшиеся с этой проблемой даже меняли свои устройства, но новые часы вели себя точно так же.

Пока что единственный способ обойти эту проблему – перевести часы в режим полета, но это накладывает существенные ограничения на использование самого устройства.

Компания Apple признает, что находясь рядом с медицинским оборудованием, часы могут создавать помехи, но не конкретизирует, как эти самые помехи могут влиять на работу устройства.

Пока неизвестно, что именно является источником проблемы, как неизвестна и реакция Apple на ситуацию.

Источник: GSM Arena