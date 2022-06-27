Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Продолжаем рассказывать о проектах, с помощью которых читатели изданий MC.today, Highload, ITC.ua могут узнать о небольших инициативах по сбору средств во время войны и поддержать их.

Открываем сбор для батальона «Свобода», который защищает Украину на востоке. Военные нуждаются в медикаментах, а именно — гемостатических бинтах и ​​лекарстве Декскетопрофен.

Гемостатические бинты — это специальные бинты, наполненные гемостатической жидкостью, которая быстро останавливает кровотечение и позволяет транспортировать раненого бойца. Планируется брать MEDCLOT 7,5 cm x 3,7 m по 800 грн. Сейчас нужно 50 штук, всего на сумму 40 тыс. грн.

Декскетопрофен — противовоспалительный, обезболивающий препарат. Цена упаковки — 200 грн, для бойцов нужно 100 упаковок, общая цена лекарства — 20 тыс. грн.

Всего нужно собрать 60 тыс. гривен. Реквизиты для перевода, карточка monobank: 4441 1144 5347 1649, Сергей Ростецкий. PayPal: [email protected]

Просим принять участие в сборе средств для наших защитников. Мы проверили все документы и будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели.

В проект помощи военным и гуманитарным нуждам от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях — MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн. пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.