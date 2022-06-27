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Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Продолжаем рассказывать о проектах, с помощью которых читатели изданий MC.today, Highload, ITC.ua могут узнать о небольших инициативах по сбору средств во время войны и поддержать их.

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Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Открываем сбор для батальона «Свобода», который защищает Украину на востоке. Военные нуждаются в медикаментах, а именно — гемостатических бинтах и ​​лекарстве Декскетопрофен.

Гемостатические бинты — это специальные бинты, наполненные гемостатической жидкостью, которая быстро останавливает кровотечение и позволяет транспортировать раненого бойца. Планируется брать MEDCLOT 7,5 cm x 3,7 m по 800 грн. Сейчас нужно 50 штук, всего на сумму 40 тыс. грн.

Декскетопрофен — противовоспалительный, обезболивающий препарат. Цена упаковки — 200 грн, для бойцов нужно 100 упаковок, общая цена лекарства — 20 тыс. грн.

Всего нужно собрать 60 тыс. гривен. Реквизиты для перевода, карточка monobank: 4441 1144 5347 1649, Сергей Ростецкий. PayPal: [email protected]

Просим принять участие в сборе средств для наших защитников. Мы проверили все документы и будем внимательно отслеживать ход сбора средств и обязательно отчитаемся после достижения цели.

В проект помощи военным и гуманитарным нуждам от изданий MC.today, Highload и ITC.ua может подать заявку каждый, кто собирает средства на конкретные вещи для армии. Инициативы, которые пройдут отбор редакции, получат бесплатную рекламную кампанию в трех изданиях — MC.today, Highload и ITC.ua на аудиторию в 4 млн. пользователей. Чтобы подать инициативу на рассмотрение, заполните эту форму. Детальнее о проекте здесь.


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