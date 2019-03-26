После очередного рассмотрения суд отказался возвращать «Укртелеком» в государственную собственность
Похоже, в противостоянии между Фондом госимущества Украины и компанией ЕСУ (конечный бенефициар — Ринат Ахметов), которые делят «Укртелеком», после ряда судебных разбирательств ситуация вернулась в исходную точку.
Напомним, осенью 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества Украины решил разорвать договор купли-продажи 92,79% акций компании «Укртелеком», заключённый по итогам приватизационного конкурса с ЕСУ. Одной из основных причин такого решения называлось неисполнение инвестиционных обязательств, взятых на себя компанией во время приватизации «Укртелекома в 2011 году»: компания не внесла инвестиций в определенном размере, не создала и не передала в госсобственность телекоммуникационную сеть спецназначения.
Но в ЕСУ заявили о намерении подать апелляцию, и дело затянулось. В декабре того же года суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции. Однако в июле 2018 года Верховный Суд отменил соответствующее решение и передал дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.
Затем были ещё рассмотрения этого дела осенью 2018 года (в Хозяйственном суде Киева) и в феврале 2019 года (в Северном апелляционном хозяйственном суде). В итоге, 26 февраля 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда госимущества и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 07.11.2018 (в деле №910/7708/17). Этим решением Фонду госимущества было отказано в удовлетворении иска к ООО ЕСУ о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании пени (за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций).
И если при первом рассмотрении дела неисполнение инвестиционных обязательств стало основанием для расторжения договора купли-продажи и возврата «Укртелекома» в государственную собственность, то теперь на этот же аспект судьи посмотрели под другим ракурсом. Компания ЕСУ констатировала, что внесение инвестиций в размере $450 млн не было фиксированным условием конкурса по приватизации «Укртелекома», и приводилось лишь как «план», а не обязательства ООО ЕСУ. Таким образом, судьи стали на сторону ЕСУ.
Решением от 07.11.2018 Хозяйственный суд Киев также отказался удовлетворить встречный иск ООО ЕСУ о признании прекращенным обязательства по безвозмездной передаче сети спецназначения. Северный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 26.02.2019 оставил без изменений решение суда первой инстанции и в этой части.
Источник: finbalance
- Напомним, в начале 2011 года Фонд госимущества продал «Укртелеком» за 10,575 млрд грн ООО ЕСУ - украинской «дочке» австрийской EPIC, которая, в свою очередь, принадлежала пяти физическим лицам-жителям Австрии. Спустя два года, 3 июня 2013 года, СКМ Рината Ахметова купил компанию, которая владеет акциями «Укртелекома».
- Ранее сообщалось, что группа компаний СКМ Рината Ахметова может отдать государству 40%-долю «Укртелекома» взамен на реструктуризацию долгов по его приватизации.
- Претензии к владельцу «Укртелекома» имелись у Фонда государственного имущества. Ведомство через суд требовало расторжения договора купли-продажи оператора, так как инвестор не выполнил взятые на себя обязательства.
- Согласно договору купли-продажи, ЕСУ за приобретенный пакет акций «Укртелекома» обязалась перечислить Фонду госимущества 4,24 млрд грн в течение 30 календарных дней и 5,29 млрд грн в течение 60 календарных дней с даты нотариального удостоверения договора.
- После уплаты первого транша по договору, на остальные денежных обязательств ЕСУ выпустило облигации серий А и В со сроком обращения 2 года, которые по договорам купли-продажи ценных бумаг переданы госбанкам, в частности, «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку».
- ЕСУ свои обязательства по указанным договорам в полном объеме так и не выполнила, вследствие чего образовалась задолженность перед госбанками, которая постоянно увеличивается.
- Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что компания «Укртелеком» была приватизирована кипрской компанией фактически бесплатно.