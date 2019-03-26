После очередного рассмотрения суд отказался возвращать «Укртелеком» в государственную собственность

Похоже, в противостоянии между Фондом госимущества Украины и компанией ЕСУ (конечный бенефициар — Ринат Ахметов), которые делят «Укртелеком», после ряда судебных разбирательств ситуация вернулась в исходную точку.

Напомним, осенью 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда государственного имущества Украины решил разорвать договор купли-продажи 92,79% акций компании «Укртелеком», заключённый по итогам приватизационного конкурса с ЕСУ. Одной из основных причин такого решения называлось неисполнение инвестиционных обязательств, взятых на себя компанией во время приватизации «Укртелекома в 2011 году»: компания не внесла инвестиций в определенном размере, не создала и не передала в госсобственность телекоммуникационную сеть спецназначения.

Но в ЕСУ заявили о намерении подать апелляцию, и дело затянулось. В декабре того же года суд апелляционной инстанции поддержал решение суда первой инстанции. Однако в июле 2018 года Верховный Суд отменил соответствующее решение и передал дело на новое рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

Затем были ещё рассмотрения этого дела осенью 2018 года (в Хозяйственном суде Киева) и в феврале 2019 года (в Северном апелляционном хозяйственном суде). В итоге, 26 февраля 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда госимущества и оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 07.11.2018 (в деле №910/7708/17). Этим решением Фонду госимущества было отказано в удовлетворении иска к ООО ЕСУ о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании пени (за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций).

И если при первом рассмотрении дела неисполнение инвестиционных обязательств стало основанием для расторжения договора купли-продажи и возврата «Укртелекома» в государственную собственность, то теперь на этот же аспект судьи посмотрели под другим ракурсом. Компания ЕСУ констатировала, что внесение инвестиций в размере $450 млн не было фиксированным условием конкурса по приватизации «Укртелекома», и приводилось лишь как «план», а не обязательства ООО ЕСУ. Таким образом, судьи стали на сторону ЕСУ.

Решением от 07.11.2018 Хозяйственный суд Киев также отказался удовлетворить встречный иск ООО ЕСУ о признании прекращенным обязательства по безвозмездной передаче сети спецназначения. Северный апелляционный хозяйственный суд постановлением от 26.02.2019 оставил без изменений решение суда первой инстанции и в этой части.

Источник: finbalance