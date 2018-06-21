Глава Intel Брайан Кржанич экстренно ушёл в отставку из-за отношений с сотрудником компании

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Компания Intel заявила, что её главный исполнительный директор Брайан Кржанич экстренно ушёл в отставку с занимаемой должности. Финансовый директор Роберт Свон теперь выполняет обязанности временного главного исполнительного директора Intel. Причиной отставки стали отношения с одним из сотрудников компании.

«Недавно Intel была проинформирована о том, что мистер Кржанич имел в прошлом согласованные отношения с сотрудником Intel», — говорится в пресс-релизе компании. «Продолжающееся расследование с привлечением внутренних и внешних советников подтвердило нарушение политики Intel, которая запрещает отношения с сотрудниками компании и распространяется на всех руководителей».

По данным CNBC, отношения, которые привели к отставке Кржанича, имели место в прошлом. Но лишь сейчас компания была проинформирована об этом.

По словам Intel, немедленная отставка Кржанича была принята, чтобы продемонстрировать, что «все сотрудники будут уважать ценности Intel и придерживаться кодекса поведения компании». Совет директоров Intel уже начал поиск постоянного генерального директора. При этом рассматриваются как внутренние, так и внешние кандидаты.

Брайан Кржанич на протяжении многих лет занимал различные руководящие должности в Intel. С мая 2013 года он занимал должность генерального директора. Кржанич впервые присоединился к компании в 1982 году.

Источник: The Verge