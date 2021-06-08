Поставки видеоядер в первом квартале выросли на 38,74% и достигли 119 миллионов штук
Аналитики Jon Peddie Research (JPR) поделились свежей оценкой мирового рынка графических ядер (данные включают как дискретные, так и интегрированные GPU) по итогам первого квартала 2021 года.
- Совокупные поставки графических решений за период с января по март выросли на внушительные 38,74% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го — до 119 миллионов штук. Аналитики связывают такие высокие показатели с рекордными продажами ноутбуков, которых за квартал суммарно было отгружено 89 миллионов (+49% по сравнению с прошлым годом).
- Неоспоримым лидером рынка остается Intel с долей 68,18%, тогда как AMD и NVIDIA в прошлом квартале соответственно заняли 16,65% и 15,17% рынка графических решений для ПК.
- Если же отдельно выделить поставки дискретных графических процессоров, то в квартальном выражении они увеличились на 7%. Лидером остается NVIDIA, доля которой в минувшем квартале составила 81%. В то же время команда Лизы Су несколько сдала позиции — за год доля «красных» сократилась с 25% до 19%.
- По прогнозу аналитиков JPR, к 2025 году установленная база графических процессоров достигнет в общей сложности 3,333 миллиарда единиц при среднегодовом росте на уровне 2,87%, а проникновение дискретных графических процессоров (dGPU) в ПК достигнет 261%.
- Рынок ПК вырос в годовом выражении — на 39%, а квартальном просел на 4%. Поставки планшетов остались на уровне последнего квартала 2020 года.
- В ближайшее время аналитики JPR опубликуют доклад, посвященный сугубо сегменту дискретных видеокарт (add-in boards).