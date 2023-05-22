Потребители не особо горят желанием покупать смартфоны Google, а после покупки Pixel многие хотят сменить бренд – Statista

Смартфоны Google Pixel являются частыми участниками различных рейтингов «лучших» устройств: лучшие смартфоны года, лучшие камерафоны, лучшие бюджетные смартфоны. Это даёт основания думать, что смартфоны Pixel очень популярны среди потребителей. Но на самом деле это не так. По данным Statista, смартфоны Google Pixel покупают лишь немногие люди.

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Отчёт Statista Consumer Insights свидетельствует, что смартфоны Google Pixel являются самыми популярными в Австралии с долей рынка 5,4%. Второй и третий по значимости рынки — с точки зрения продаж — это США и Канада, где доля рынка телефонов компании составляет 4,6% и 4,5% соответственно. Излишне говорить, что эти цифры не очень впечатляют.

Еще более тревожным является утверждение в отчёте, что смартфоны Pixel — это «одноразовое решение» для многих людей. Иными словами, большинство владельцев Pixel не намерены в дальнейшем покупать смартфон от Google. Это перекликается с данными другого недавнего отчёта, в котором говорилось, что колоссальные 57% нынешних владельцев Pixel хотят перейти на другой бренд.

За недолгое время пребывания на рынке смартфоны Google приобрели репутацию устройств, подверженных сбоям. Хотя большинство ошибок исправлены, пользователи не хотят связываться с ними. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что Pixel – это сравнительно молодой бренд, и рынок сейчас не в лучшей форме. Рынок смартфонов в первом квартале 2022 года сократился на 11%, у крупных китайских брендов падение составило 20-30%.

Источник: phonearena