NASA и Boeing провели стендовые огневые испытания центрального блока для сверхтяжелой ракеты SLS

NASA и Boeing с третьей попытки провели огневые испытания центрального блока первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. Она будет использоваться для первого беспилотного запуска корабля Orion миссии Artemis 1 (старое название — Orion EM-1), в рамках которой он выйдет на окололунную орбиту, а затем вернется на Землю. Трансляция испытаний проходила на сайте NASA, ее запись доступна на YouTube. В NASA признали испытания успешными.

Ракета-носитель SLS разрабатывается космическим агентством NASA с 2011 года как замена модели Ares V, отмененной вместе с программой Constellation. Она предназначена для пилотируемых экспедиций за пределы околоземной орбиты и вывода полезной нагрузки за пределы околоземной орбиты. Дизайн ракеты был утвержден еще в 2014 году и изначально ее первый тестовый полет планировали провести в 2016 году, но сроки неоднократно сдвигались из-за финансовых трудностей NASA и технических недостатков, требующих устранения.

В декабре 2019 года NASA завершило сборку центрального блока для сверхтяжелой ракеты SLS, но финальные предполетные испытания удалось провести только сейчас с третьей попытки. Первый прожиг 16 января завершился неудачно — двигатели проработали меньше, чем планировалось. 25 февраля NASA попыталась во второй раз провести испытания, но в итоге из-за проблем с клапаном, предназначенным для подачи жидкого кислорода, этого не произошло. И вот сейчас с третьего раза центральный блок для сверхтяжелой ракеты SLS прошел испытания.

Испытания проходили 18 марта в космическом центре Джона Стенниса в американском штате Миссисипи — четыре двигателя RS-25 суммарно проработали 499 секунд (нужно было не менее 240 секунд) и сгенерировали тягу 725,7 тонна-сил.

Этот прожиг — заключительный и самый важный этап так называемой тестовой программы Green Run. Если анализ не выявит никаких отклонений, то в ближайшее время центральный блок будет отправлен на барже в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде для окончательной сборки.

Как мы уже неоднократно отмечали в предыдущих новостях, сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS) отводится ключевая роль в лунной программе Artemis с планируемой пилотируемой миссией в 2024 году и строительстве окололунной станции Gateway — подробнее об Artemis и Gateway можно узнать из наших предыдущих материалов (1 и 2).

Сейчас первый тестовый запуск SLS с беспилотной миссией Orion EM-1, в рамках которой корабль Orion должен провести в космосе три недели, включая три дня на ретроградной лунной орбите, запланирован на начало 2022 года.

Ожидается, что к моменту первого тестового запуска бюджет программы SLS достигнет 20 миллиардов долларов. Ожидаемая стоимость одного запуска SLS — 2 миллиарда долларов.

SLS — сверхтяжелая двухступенчатая ракета-носитель. Ее длина в сборе — 111,25 метра (длина центрального блока — 65 метров), диаметр — 8,4 метра. Центральный блок ракеты состоит из пяти частей: двигательной секции из четырех жидкостных ракетных двигателей RS-25, работающих на водороде и кислороде, бака для жидкого водорода, промежуточного отсека, бака для жидкого кислорода и переходного отсека. Кроме RS-25 ракета SLS будет использовать на старте твердотопливные боковые ускорители; они, как и RS-25, основаны на технологиях программы Space Shuttle.

В базовой версии система будет способна выводить 95 тонн груза на низкую околоземную орбиту, а дальнейшее развитие конструкции ракеты-носителя должно обеспечить увеличение грузоподъемности до 130 тонн.

Конкурентом SLS должна стать 120-метровая ракетна система Super Heavy + Starship — по плану, сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней на Землю. К слову, вчера SpaceX завершила сборку первого 70-метрового прототипа бустера Super Heavy BH1, но он никуда не полетит. Это просто макет, предназначенный для оценки процесса создания и транспортировки столь гигантской конструкции. Полетит следующий прототип Super Heavy BH2, чья сборка уже ведется некоторое время. Кроме того, SpaceX приступила к строительству башни обслуживания для орбитального пускового комплекса. Она необходима для сбора всей 120-метровой системы воедино. SpaceX рассчитывает провести полноценный орбитальный запуск Starship в июле.

