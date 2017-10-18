Появились изображения видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming

Как известно, NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce GTX 1070 Ti, которой отводится место между моделями GTX 1070 и GTX 1080. Другими словами, новинка выступит прямым конкурентом AMD Radeon RX Vega 56.

Представить GeForce GTX 1070 Ti должны только 26 ноября, но в сети уже начинают появляться первые изображения партнерских решений на ее основе. В данном случае речь о видеокарте Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming.

Как несложно понять по обозначению и «боевому окрасу», устройство является представителем семейства G1 Gaming. Внешне новинка выглядит практически идентично модели GTX 1070 G1 Gaming, но при более пристальном рассмотрении становится ясно, что GTX 1070 Ti Gaming получила более короткую печатную плату и новый радиатор.

Что же касается отсутствия частички OC в обозначении новинки, этому может быть несколько объяснений. Первое – слухи о том, что хитрый Хуанг NVIDIA якобы заблокировала возможности разгона в GeForce GTX 1070 Ti, чтобы та не портила продажи GTX 1080, на самом деле верны. Второе – Gigabyte пока не утвердила финальные характеристики карты. И, наконец, третье – финальные характеристики утверждены и это будет модель с референсными частотами.

Соответствующая надпись на боковой стороне кожуха указывает на поддержку функции «Fan Stop», смысл которой сводится к отключению вентиляторов при низкой нагрузке на GPU для снижения уровня издаваемого шума.

Также изображения позволяют узнать о единственном восьмиконтактном разъеме питания, фирменной системе охлаждения WindForce 3X с тремя вентиляторами, металлической пластине на обратной стороне печатной платы и наборе из пяти видеовыходов на монтажной планке (по одному DVI-D и HDMI 2.0b, а также три DisplayPort 1.4.).

Увы, пока никаких данных о технических характеристиках Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti Gaming нет. Предыдущие слухи указывали на наличие у GeForce GTX 1070 Ti 2432 ядер CUDA и 256-разрядную шину памяти.

Источник: videocardz