Появились первые сведения о высокопроизводительных мобильных процессорах Intel 11-го поколения (Tiger Lake-H)





Как ожидается, в начале следующего года компания Intel представит свои новые высокопроизводительные мобильные процессора семейства Tiger Lake-H. Пока что пользователям доступны лишь экономичные версии чипов Tiger Lake-U, но уже в скором времени на рынке появятся ноутбуки с более производительными решениями на базе той же архитектуры.

Процессоры Intel Tiger Lake-H будут изготавливаться по нормам 10-нанометрового технологического процесса. При этом более производительные чипы получат ограниченные возможности интегрированного графического ядра. В то время как GPU (на базе графической архитектуры Xe-LP) в процессорах Tiger Lake-U содержит 96 исполнительных блоков, версии Tiger Lake-H будут ограничены лишь 32 исполнительными блоками. Для этой серии процессоров во главу угла поставили высокую вычислительную производительность. К тому же, такие чипы будут использоваться в ноутбуках, оснащённых производительными дискретными видеокартами, потому требования к интегрированному GPU не очень высокие.

Зато процессоры серии Intel Tiger Lake-H смогут похвастаться увеличенным количеством вычислительных ядер. Если серия Tiger Lake-U предусматривает наличие 2 или 4 ядер CPU, то в линейке Tiger Lake-H будут представлены процессоры с 4, 6 и 8 вычислительными ядрами. При этом показатель TDP составит 45 Вт, как и в предыдущих высокопроизводительных мобильных процессорах компании.

Инсайдер APISAK обнаружил первые упоминания о 8-ядерном процессоре Intel Tiger Lake-H на Userbenchmark. Платформа, на которой осуществлялось тестирование чипа, имеет кодовое название Insyde TigerLake. Тестирование проводилось в системе с дисплеем, обладающим разрешением 2650х1600 точек. Скорее всего, тестирование проводилось в лабораторных условиях с использованием внешнего монитора, а не на готовом ноутбуке.

Источник: videocardz