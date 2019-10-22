Правообладатели отключили серверы плеера Moonwalk, использовавшегося многими пиратскими онлайн-кинотеатрами (в том числе и в Украине)





Как стало известно, в Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, пользовавшегося огромной популярностью среди пиратских онлайн-кинотеатров, в том числе и в Украине. Об этом в числе первых сообщил TorrentFreak со ссылкой на Голландский фонд защиты авторских прав (BREIN), на сайте самого Moonwalk также вывесили соответствующее объявление о том, что сайт «закрыт навсегда».

В своем крестовом походе на Moonwalk организация BREIN объединилась с американскими ACE («Альянс креативности и развлечений») и MPAA («Американская ассоциация кинокомпаний»). Как сообщается, в рамках спецоперации, проводившейся с представителями правоохранительных органов, BREIN добилась отключения серверов, ареста и конфискации имущества, а также выдачи метаданных трех голландских и двух зарубежных юридических лиц, связанных с Moonwalk.

Плеер Moonwalk не просто воспроизводил контент, но и хранил его, обеспечивая быструю передачу. Собственно говоря, Moonwalk представлял собой пиратскую сеть доставки контента (CDN). Чтобы получить доступ к библиотеке, владельцам было достаточно вставить код плеера на свой сайт. Говоря о библиотеке, по информации BREIN, на серверах Moonwalk хранилась коллекция из 26 тысяч фильмов 10 тысяч сериалов, только за последние месяцы ее пополнило 2,5 тыс. единиц контента.

По данным правообладателей, Moonwalk обслуживал 80% пиратских сайтов в рунете, включая популярные ресурсы вроде HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн». Как рассказали в BREIN, на 50 самых популярных сайтов с Moonwalk суммарно пришлось 395 миллионов посещений от 89 миллионов уникальных посетителей в месяц. По самым скоромным оценкам, ущерб правообладателей от деятельности Moonwalk составил несколько сотен миллионов долларов.

О Moonwalk впервые стало известно в феврале 2019 года, когда компания по кибербезопасности Group-IB упомянула Moonwalk в своем отчете о крупных монополистах на рынке пиратского видео.

По данным экспертов, система была запущена в 2013 году, а по состоянию на начало 2019 года на серверах компании хранилось 33,4 тысячи фильмов и сериалов. За каждую тысячу просмотров Moonwalk платил сайтам по $0,6. Как и большинство других пиратских онлайн-кинотеатров, зарабатывал проект на рекламе, в большинстве своем это была реклама нелегальных онлайн-казино.