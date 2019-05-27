AMD анонсировала новые видеокарты Radeon RX 5700 на 7-нм GPU Navi

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Медленно, но уверенно, компания AMD продвигается на пути создания высокопроизводительных топовых видеокарт. Новая графическая архитектура следующего поколения под названием Navi в скором времени появится на ПК, и на неё возлагают большие надежды.

Отмечается, новое семейство настольных графических процессоров на базе архитектуры AMD Navi будет представлено в июле. Эти устройства будут предлагаться в видеокартах серии AMD Radeon RX 5700. Соответствующее заявление было сделано в рамках открытия выставки Computex 2019 в Тайбее.

Introducing the world’s first “Navi” gaming GPU family based on the all new RDNA gaming architecture: the AMD Radeon RX 5700 series. Learn more from #COMPUTEX2019: https://t.co/xwexmdDMin pic.twitter.com/rY2dAsq52l — AMD (@AMD) 27 мая 2019 г.

Подробные сведения о новой графической архитектуре будут представлены на специальном мероприятии 10 июня. Но кое-что уже известно сейчас. В частности, новая архитектура GPU обозначается как Radeon DNA (RDNA), она является дальнейшим развитием архитектуры Graphics Core Next (GCN). Она обеспечит 1,25-кратный прирост производительности на такт и 1,5-кратный прирост производительности на ватт затраченной энергии по сравнению с GCN (используется в GPU Polaris и Vega). Видеокарты серии AMD Radeon RX 5700 получат память GDDR6 и поддержку интерфейса PCIe 4.0.

Во время мероприятия компания продемонстрировала возможности адаптера Radeon RX 5700, который обошел NVIDIA GeForce RTX 2070 на 10% в игре Strange Brigade. Но это пока что мало о чём говорит без дополнительных сведений.

Источник: The Verge