AMD анонсировала новые видеокарты Radeon RX 5700 на 7-нм GPU Navi

Медленно, но уверенно, компания AMD продвигается на пути создания высокопроизводительных топовых видеокарт. Новая графическая архитектура следующего поколения под названием Navi в скором времени появится на ПК, и на неё возлагают большие надежды.

Отмечается, новое семейство настольных графических процессоров на базе архитектуры AMD Navi будет представлено в июле. Эти устройства будут предлагаться в видеокартах серии AMD Radeon RX 5700. Соответствующее заявление было сделано в рамках открытия выставки Computex 2019 в Тайбее.

Introducing the world’s first “Navi” gaming GPU family based on the all new RDNA gaming architecture: the AMD Radeon RX 5700 series. Learn more from #COMPUTEX2019: https://t.co/xwexmdDMin pic.twitter.com/rY2dAsq52l

— AMD (@AMD) 27 мая 2019 г.