Приложение Samsung рассказало о новых носимых устройствах, которые будут анонсированы одновременно с Galaxy S10
Обновление приложения Samsung для носимых устройств непреднамеренно раскрыло всю линейку новых продуктов, которые будут анонсированы вместе с флагманским смартфоном Galaxy S10. В частности, приложение Galaxy Wearable для Android, ранее известное под названием Samsung Gear, теперь отображает несколько новых продуктов на главной странице. Среди них упоминаются беспроводные наушники, умные часы и фитнес-трекер.
Первыми в списке значатся умные часы Galaxy Watch Active. Судя по всему, это именно та модель, которая фигурировала в недавних утечках под названием Galaxy Sport. Судя по данным приложения, эта новинка выполнена в 40-миллиметровом корпусе и поступит на рынок как минимум в двух вариантах цветового оформления.
Также сообщается о двух новых фитнес-трекерах Galaxy Fit и Galaxy Fit e, которые выполнены в виде часов и оснащены резиновыми ремешками. Пока не уточняется, какие отличия будут между этими двумя моделями.
Также получила подтверждение информация о намерении Samsung выпустить беспроводные наушники Galaxy Buds. Слухи о них уже публиковались в одном из предыдущих материалов.
Напомним, официальный анонс смартфона Samsung Galaxy S10 и других новинок компании должен состояться 20 февраля.
Источник: The Verge