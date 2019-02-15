Приложение Samsung рассказало о новых носимых устройствах, которые будут анонсированы одновременно с Galaxy S10

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Обновление приложения Samsung для носимых устройств непреднамеренно раскрыло всю линейку новых продуктов, которые будут анонсированы вместе с флагманским смартфоном Galaxy S10. В частности, приложение Galaxy Wearable для Android, ранее известное под названием Samsung Gear, теперь отображает несколько новых продуктов на главной странице. Среди них упоминаются беспроводные наушники, умные часы и фитнес-трекер.

Первыми в списке значатся умные часы Galaxy Watch Active. Судя по всему, это именно та модель, которая фигурировала в недавних утечках под названием Galaxy Sport. Судя по данным приложения, эта новинка выполнена в 40-миллиметровом корпусе и поступит на рынок как минимум в двух вариантах цветового оформления.

Также сообщается о двух новых фитнес-трекерах Galaxy Fit и Galaxy Fit e, которые выполнены в виде часов и оснащены резиновыми ремешками. Пока не уточняется, какие отличия будут между этими двумя моделями.

Также получила подтверждение информация о намерении Samsung выпустить беспроводные наушники Galaxy Buds. Слухи о них уже публиковались в одном из предыдущих материалов.

Напомним, официальный анонс смартфона Samsung Galaxy S10 и других новинок компании должен состояться 20 февраля.

Источник: The Verge