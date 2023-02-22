Продажи видеокарт в годовом исчислении падают, но средняя цена карты все еще на 93% выше, чем в 2020 году – статистика Mindfactory и Hardware.info

Рынок дискретных видеокарт за год уменьшился на 42%, о чем мы уже писали. Логично предположить, что падение продаж должно вести к снижению цен – что пока наблюдается лишь в ограниченных масштабах.

Согласно февральскому отчету Hardware.info, некоторое снижение цен всё же наблюдается. В среднем это 5,6% видеокарт Radeon и 3% для карт NVIDIA, по сравнению с январем. Стартовые цены постепенно нормализуются, и некоторые видеокарты теперь доступны по цене ниже рекомендованной (RTX 4080 или RX 7900XT). Однако заметно, что в таблице есть и немало случаев роста цены:



AMD Radeon RX 7900 XTX в феврале на 14% дешевле, чем в январе, но цена по-прежнему выше рекомендуемой на 6%. Однако RX 7900 XT сейчас на 6,9% дешевле MSRP. Цены на NVIDIA RTX 4090 снизились на 6,2% всего за один месяц, что является самым большим удешевлением в серии RTX 4000.

В Mindfactory, одном из крупнейших немецких розничных магазинов, средняя цена видеокарты, проданной в феврале этого года как минимум на 93% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Средняя цена продажи видеокарт NVIDIA сейчас составляет €825, в то время как карты Radeon обычно стоят €600 – на €427 и €295 дороже, чем в 2020 году, соответственно. В целом на данные за 2023 год может повлиять тот факт, что AMD и NVIDIA только что выпустили новейшие видеокарты, традиционно более дорогие на старте.

Не стоит забывать и о двух крупных событиях, повлиявших на рынок видеокарт в последнее время: запрет майнинга в Китае и крах рынка криптовалют. Очевидно, что до них производители могли продавать большие партии видеокарт, не особо заботясь о розничных ценах, в разы превышавших рекомендованные, а вторичный рынок не так давил на цены. Теперь, когда акцент рынка сместился в сторону индивидуальных продаж обычным пользователям, рост розничной цены может выглядеть оправданным даже в условиях падения рынка на десятки процентов.

Источник: VideoCardz