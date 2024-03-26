Продолжается сбор на FVP-дроны для 2 Интернационального Легиона

22-го марта мы начали новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — собираем вместе с БФ «УМАС» на FPV-дроны для бойцов 2-го Интернационального Легиона обороны Украины, которые будут уничтожать вражескую технику и склады с боеприпасами.
Цель этого сбора — 100 000 грн.
Боевой путь 2-го Интернационального Легиона обороны Украины
Вероятно, стоит более подробно рассказать о пути и предпосылках основания 2-го Интернационального Легиона обороны Украины.
2-й Интернациональный Легион обороны Украины объединил украинцев, белорусов, грузин и представителей других национальностей. Народы, для которых российское имперство — извечная угроза. Легион призывает в свой строй всех, кто готов отстаивать свободу и независимость. Тех, кто желает раз и навсегда положить конец российской экспансии и остановить продвижение диктатур.
2-й Интернациональный Легион обороны Украины начал активное формирование в октябре 2022 года. Основой командного состава батальона стали представители Первой интернациональной роты специального назначения Вооруженных Сил Украины, которые давали отпор вторжению россии на востоке Украины, в частности в боях за Лисичанск, Григорьевку, Северск и Бахмут.
Ядро легиона — украинцы, белорусы и грузины, представители народов, которые веками борются против российской военной и культурной экспансии. К ним присоединились представители стран всего мира.
Бойцы 2-го Интернационального Легиона обороны Украины — искусные воины, которые не раз это доказывали на поле боя.
Важной составляющей современной войны являются FPV-дроны, которые, хоть и очень действенные, но, по-факту, являются «расходным материалом», потому что летают «в один конец». Соответственно, необходимость в них в боевых подразделениях постоянная. Операторы FPV-дронов 2-го Интернационального Легиона обороны Украины с особым мастерством уничтожают врага с помощью них:
Алгоритм аукциона
Аукцион в рамках сбора будет проводиться здесь и пройдет с 22-го по 31 марта. В этот период пополните банк на любую сумму — тот, кто забросит больше всех, получит лот.
Лот этого аукциона — открытка, на которой изображен пес Патрона с подписью генерала Украины Валерия Залужного — «Железного генерала», который олицетворяет целую эпоху современной войны и которому, безусловно, мы все благодарны.
Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!
Реквизиты сбора
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/56Uv8ZSLWi
Карточка банка: 5375 4112 1536 7157