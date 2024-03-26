Продолжается сбор на FVP-дроны для 2 Интернационального Легиона

Бойцы 2-го Интернационального Легиона обороны Украины — искусные воины, которые не раз это доказывали на поле боя.





Важной составляющей современной войны являются FPV-дроны, которые, хоть и очень действенные, но, по-факту, являются «расходным материалом», потому что летают «в один конец». Соответственно, необходимость в них в боевых подразделениях постоянная. Операторы FPV-дронов 2-го Интернационального Легиона обороны Украины с особым мастерством уничтожают врага с помощью них:

Алгоритм аукциона

Аукцион в рамках сбора будет проводиться здесь и пройдет с 22-го по 31 марта. В этот период пополните банк на любую сумму — тот, кто забросит больше всех, получит лот.

Лот этого аукциона — открытка, на которой изображен пес Патрона с подписью генерала Украины Валерия Залужного — «Железного генерала», который олицетворяет целую эпоху современной войны и которому, безусловно, мы все благодарны.

Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!

Реквизиты сбора

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/56Uv8ZSLWi

Карточка банка: 5375 4112 1536 7157