Прощай, «клубничка». ПриватБанк представил новую «цветную» линейку массовых платежных карт Mastercard

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Не так давно ПриватБанк совместно c MasterCard запустил тематические обложки, предоставив пользователям кастомизировать дизайн своих карт в Apple и Google Pay; мы еще рассказывали о пополнении коллекции обложек оригинальным скином с Олегом Винником. На кастомизации дизайна виртуальных карт в банке решили не останавливаться и взялись за внешний вид физических пластиковых карт. В рамках недавнего мероприятия PrivatBank Innovation Day, где представили финальную версию нового приложения Приват24 и технологию оплаты по лицу FacePay24, также объявили о выпуске новой «цветной» линейки массовых платежных карт Mastercard. Они заменят карты традиционного для банка дизайна, предоставив клиентам возможность выбирать из нескольких современных цветовых решений.

«После запуска диджитал скинов для карт в цифровых кошельках мы получили огромное количество обращений с вопросом, когда наконец можно будет поменять «обложку» физической карты, — отметил Алексей Шабан, член правления банка.

Речь о линейке массовых карт с «клубничным» оформлением, утвержденным более 7 лет назад.

«Вместе с Mastercard мы разработали новые концепты дизайнов, и сегодня мы прощаемся с нашей легендарной клубничкой», — добавил Алексей Шабан.

Вот как выглядит новая линейка массовых платежных карт Mastercard, выполненная в разных цветах:

В банке подчеркивают, что при изготовлении новых карт используются технологии и решения, которые ранее применялись только для премиальных карт. Все цветные универсальные карты и карты для выплат будут бесконтактными. Что еще более важно, желающие смогут заказать себе новые карты на смену старым абсолютно бесплатно. Вот только на первых порах сделать это будет непросто. Первая партия в размере около 5 000 экземпляров появится в центральных отделениях Киева в начале октября. Затем новые карточки постепенно будут распространяться по региональным отделениям по всей стране.