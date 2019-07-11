«ПриватБанк» предлагает клиентам украсить свои карты в Apple Pay и Google Pay новой оригинальной обложкой с… Олегом Винником

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Судя по всему, в «ПриватБанке» очень захотели, чтобы пятница на ITC.ua наступила на день раньше. Отдельным пресс-релизом в банке объявили о доступности в приложении Приват24 новой тематической обложки для карт, добавленных в бесконтактные цифровые кошельки. Ее лицом стал не какой-то там супергерой, а сам Олег Винник, достаточно известный в определенных кругах украинский артист или, если говорить словами составителей пресс-релиза, «известный среди молодежи артист №1 в Украине, лауреат премии M1 Music Awards 2018 в номинации «Певец года» и самый красивый (по версии журнала Viva!) мужчина».

Собственно, вот как выглядит обложка:

То есть, да, «Вовчиці» фанаты теперь смогут видеть лицо своего кумира каждый раз, оплачивая ту или иную покупку в сервисах Apple Pay и Google Pay.

В «ПриватБанке» особо подчеркивают, что Олег Винник – первый в мире артист, чей образ появился на диджитал-скинах от Google Pay и Apple Pay.

Остается добавить, что соответствующую функцию, позволяющую менять стандартное изображение карты в Apple Pay и Google Pay на тематическое, «ПриватБанк» совместно с MasterCard запустил 17 мая, став первым банком в мире, предложившим подобную функцию. Ранее была выпущена коллекция виртуальных дизайнов с героями фильма «Люди Икс: Темный Феникс» и «УЕФА».

Чтобы изменить обложку, нужно в разделе «Меню карт» зайти в подпункт «Дизайн карты» и выбрать одно из доступных изображений, предварительно убедившись, что приложение Privat24 обновлено до последней версии.

Источник: ПриватБанк