Прошло 10 лет с момента анонса Apple iPad

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Сегодня исполняется ровно десять лет с того момента, когда тогда еще живой основатель Apple Стив Джобс официально явил миру планшетный компьютер Apple iPad первого поколения, который в итоге превратился в один из ключевых и поистине революционных продуктов компании. И хотя заменить ПК планшету Apple iPad, несмотря на многочисленные попытки купертиновского гиганта пока не удалось, по сей день он остается законодателем моды и самым популярным планшетом в мире.

iPad — устройство, которое Apple с первых дней выносила на первый план, как в технологическом, так и маркетинговом плане.

«iPad — наша самая передовая технология в волшебном и революционном устройстве по невероятной цене», — сказал Джобс, представляя его 27 января 2010 года.

«Мы верим, что iPad — прекрасное олицетворения будущего персональных компьютеров», — заявил нынешний генеральный директор Apple Тим Кук на мероприятии 2016 года, представляя 9,7-дюймовый iPad Pro.

На самом деле Джобс описал нечто похожее на iPad еще в 1983 году на Международной конференции дизайнеров в Аспене:

«Мы хотим создать невероятно потрясающий компьютер размером с книгу, которым можно научиться пользоваться всего за 20 минут».

Как отмечалось выше, Apple пока не удалось сделать из iPad замену ПК, а точнее, убедить в этом покупателей (помните, как в 2018 году на презентации iPad Pro нам показывали обработку файла PSD размером 3 ГБ, с которым планшет справлялся не хуже ПК?), но iPad по сей день остается безоговорочным лидером рынка планшетов. И хотя сейчас продажи iPad далеки от рекордного объема в 26 млн штук по итогам рождественского сезона в 2013 году, а выручка даже меньше, чем от продажи аксессуаров ($4,7 млрд против $6,5 млрд по итогам последнего квартала), Apple продолжает активно развивать устройство, экспериментируя с размером, функциональностью и ценами.

И можно не сомневаться, что в будущем iPad разменяет еще не одно поколение, а Apple продолжит удивлять и радовать новыми возможностями на пути превращения устройства в то самое будущее ПК. Кто знает, возможно, когда-нибудь в будущем Apple сможет достичь цели, в определенном смысле.

Кстати, сегодня Amazon, явно по случаю юбилея, снизила цены на весь модельный ряд планшетов Apple iPad. Прямо сейчас в американском онлайн-магазине Amazon за $250 можно приобрести новейший планшет iPad 7-го поколения с 10,2-дюймовым экраном 32 ГБ флэш-памяти (-$79 по сравнению с обычной ценой).

Но сильнее всего подешевела Wi-Fi версия на 128 ГБ — с $429 до $330, что является самой низкой ценой на Amazon за все время продаж. В то же время версия WiFi + LTE предлагается со скидкой в те же $100 — $460 вместо $559.