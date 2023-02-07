Просмотры «The Last of Us» выросли еще на 17% — 4-й эпизод смотрели 7,5 млн человек

Армия поклонников «The Last of Us» увеличивается с каждым новым эпизодом — 4-я серия, несмотря на трансляцию музыкальной премии Грэмми-2023 (забравшей себе львиную долю аудиторию), снова зафиксировала рекордные просмотры.

По данным Variety, последний эпизод сериала просмотрели 7,5 миллионов зрителей — это на 17% больше, чем воскресная аудитория третьего эпизода, посвященного драматической истории отношений «выживальщика» Билла (Ник Офферман) и его партнера Фрэнка (Мюррей Бартлетт).

Эпизод под названием «Please Hold My Hand» снова сосредотачивается на Джоэле (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рамзи), которые, пытаясь попасть в Вайоминг, попадают в ловушку в «освобожденном» Канзас-Сити.

5 февраля «The Last of Us» пришлось конкурировать с другим популярным шоу — этой же ночью велась телетрансляция музыкальной премии Грэмми-2023, которая собрала у экранов 12,4 млн зрителей. На прошлой неделе сериал соперничал за зрителей с Чемпионатом AFC на Восточном побережье.

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В сравнении с дебютной серией просмотры 4-го эпизода выросли на 60%. Это отличные показатели для шоу: например, «Дом дракона», долгожданный приквел «Игры престолов» с Эммой Д’Арси и Оливией Кук в главных ролях, уже на третьем эпизоде фиксировал незначительное снижение зрителей.

Хорошая новость для поклонников сериала — пятый эпизод «The Last of Us» должен выйти в эфир на два дня раньше, 10 февраля (из-за трансляции Супербоула, который должен стать центральным событием воскресенья).

Трейлер 5-го эпизода «The Last of Us»

Действие «The Last of Us» основано на популярной одноименной игре PlayStation 2013 года и разворачивается через 20 лет после почти полного уничтожения современной цивилизации из-за мутации грибка кордицепса. Контрабандиста Джоэла нанимают для того, чтобы он вывез из карантинной зоны в исследовательский центр 14-летнюю Элли, которая, похоже, неуязвима к инфекции и может поспособствовать созданию лекарства. Сценаристы и исполнительные продюсеры сериала – Крейг Мэйзин и Нил Дракманн.

Первый сезон охватывает девять эпизодов, каждый продолжительностью от 46 до 81 минуты. Серии будут выходить еженедельно, а финальная — появится в эфире 12 марта.