Процессор AMD Ryzen 7 7700X крупным планом на фото

Пользователь форума AnandTech продемонстрировал изображение еще не вышедшего процессора Ryzen 7 7700X поколения Zen4. На фото показано, как будет выглядеть финальная версия восьмиядерного процессора AMD Raphael.
Это первый кадр Ryzen 7000, на котором видна лазерная гравировка на крышке процессора с правильным логотипом AMD и названием SKU. Образец имеет код OPN 100-000000593, подтверждающий, что это действительно процессор 7700X. Этот конкретный чип имеет маркировку D, которая означает предпродажную версию или образец для обзора.
Ryzen 7 7700X – восьмиядерный процессор AMD нового поколения с максимальной частотой работы 5,4 ГГц. В отличие от SKU Ryzen 9, эта модель имеет TDP до 105 Вт. Ранее появились слухи, что его розничная цена составляет $299 – по той же цене был представлен процессор 5700X (Zen3).
Продемонстрированная модель стала первым процессором нового поколения, точная информация о котором просочилась до запуска. Предполагается, что AMD вначале анонсирует четыре настольных процессора Zen4 с 16 ядрами вместе с премиальной серией материнских плат X670. Рассматриваемый процессор компания собирается анонсировать 29 августа, но доступным он станет в конце сентября.
AMD отложила выход процессоров Ryzen 7000 на две недели (на день анонса чипов Intel Raptor Lake), а их цена будет на 13% выше, чем у предшественников
Источник: VideoCardz