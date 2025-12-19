Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова стала привлекательной, но иногда чип стоит как 9800X3D

Новости IT-бизнес 19.12.2025 comment views icon

Из-за меньшего спроса память DDR4 будет пользоваться меньшим спросом дорожает не так сильно, как DDR5, что делает платформу AMD AM4 привлекательной. Но популярный процессор Ryzen 7 5800X3D стал редким и дорогим.

Аргументы в пользу возвращения Ryzen 7 5800X3D звучат в сети все громче, поскольку цены на DDR5 делают обновление платформы недоступным для многих владельцев AM4. Обозреватели указывают на простую проблему: владельцы AM4 больше не имеют легкого пути получить процессор с 3D V-Cache в магазине.

Сейчас память стала едва ли не самой большой статьей расходов при сборке среднего игрового ПК. Согласно ценам ComputerBase, стоимость комплектов оперативной памяти выросла в среднем примерно на 252% с середины сентября, тогда как единственный комплект DDR4 в магазине вырос примерно на 154%. Поэтому идея перехода с AM4 и комплекта DDR4 на AM5 плюс DDR5 кажется все менее удачной.

В то же время рынок б/у процессоров сейчас оценивает Ryzen 7 5800X3D не как старый чип, а как дефицитный компонент. Как рассказывает VideoCardz, в некоторых регионах 5800X3D может стоить дороже, чем Ryzen 7 7800X3D, приближаясь даже к 9800X3D Ryzen 7 7800X3D все еще хороший выбор для AM5, но стоимость DDR5 является препятствием — вот почему 5800X3D так актуален. AMD также могла бы выпустить какой-то другой вариант доступный процессор AM4 X3D с поддержкой AM4 могли бы обновить процессор, сохраняя DDR4.

«Так как насчет этого, AMD? Возвращение 5800X3D или, еще лучше, новый чип AM4 X3D с более высокой тактовой частотой было бы хорошо как для AMD, так и для геймеров. Поскольку производители памяти прогнозируют, что цены на оперативную память DDR5 будут оставаться высокими еще долго, а спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта стремительно растет, на рынке компьютерных игр существует большая ниша, которую можно завоевать», — пишет Бен Хардвидж из Club386.

Также еще в начале 2025 года исчез процессор 5700X3D, еще один вариант, который был бы привлекательными сейчас. Но в то же время AMD в этом году выпустила четырехъядерный 5500X3D, а три месяца назад вышел Ryzen 5 5600F. Так что появление еще одного чипа для AM4 — не что-то невозможное.

