Процессоры AMD — самые продаваемые на Amazon, чип Intel лишь на 12 месте

AMD набирает обороты на рынке процессоров для ПК. Сейчас чипы Ryzen «оккупировали» десятку самых продаваемых чипов маркетплейса Amazon.

Все десять самых продаваемых процессоров для настольных компьютеров на Amazon занимают чипы AMD. Intel с процессором Core i7-14700K только на 12 месте.

Причина кажется очевидной: «красные» делают лучшее предложение по соотношению производительности и стоимости. Также в последнее время процессоры Intel 13 и 14 поколений критикуют из-за нестабильной работы, а новое поколение, лишенное старых проблем, все еще не появилось.

Возглавляет список бестселлеров AMD Ryzen 7 7800X3D Процессор последнего поколения обеспечивает топовую производительность за более чем $500. На втором месте 12-ядерный Ryzen 9 5900X, который сейчас стоит лишь $230. Также стоит отметить Ryzen 7 5800X за $160 и бюджетный Ryzen 5 5500X за $80.

На рынке, на котором когда-то доминировала Intel, долго наблюдалось ощутимое падение. Примечательно, что сейчас бюджетные процессоры «синих» находятся очень низко в списке. Ожидается, что новые чипы AMD Ryzen 9000 тоже будут пользоваться популярностью. Впрочем, их цена, как и производительность, не будет сильно отличаться от имеющихся.

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На более важном рынке ноутбуков ситуация у AMD не такая радостная. Источники среди производителей говорят, что ее отношения с некоторыми партнерами «натянутые» — они получают плохую техническую поддержку и общий уровень общения. Сейчас на рынке представлено сравнительно мало устройств с новейшими процессорами AMD Ryzen AI 300.

Согласно Ekatalog, в Украине тоже лидируют процессоры AMD, однако чип Intel — уже на пятом месте.

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