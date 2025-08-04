Новости Игры 04.08.2025 comment views icon

Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются

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Андрій Русанов

Редактор новостей

Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются

Доля процессоров AMD в Steam неуклонно растет, из-за чего Intel потеряла психологическую отметку в 60%. Согласно ежемесячному опросу, чипы AMD используют 40,39% игроков.

Intel за последний месяц потеряла 0,75%, что повлекло за собой падение ее доли до 59,52%. Причины смещения в сторону AMD очевидны: ее десктопные процессоры уже почти год вытесняют из магазинов конкурента. Растет и рынок портативных консолей, которые преимущественно базируются на «красных» процессорах. В частности, начали появляться устройства на Ryzen AI MAX (Strix Halo) и Ryzen Z2 Extreme. К тому же установленная на некоторых из них SteamOS стала хорошим выбором для пользователей ввиду производительности и автономности. Из указанного следует, что, вероятно, Intel сейчас держится исключительно из-за сегмента ноутбуков, где AMD все еще слаба.

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Рейтинг популярности видеокарт в июле возглавила NVIDIA RTX 3060 с 4,62% (+0,05%). Десктопная карта позапрошлого поколения «вырвала» лидерство у ноутбучной RTX 4060, которая в позапрошлом месяце имела 4,99%, а в предыдущем — лишь 4,43%.

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Довольно большая для Steam потеря произошла прежде всего из-за огромного увеличения присутствия NVIDIA RTX 50. Доля RTX 5070 выросла до 1,32% (+0,33%), RTX 5060 — до 0,6% (+0,26%), RTX 5060 Ti — до 0,58% (+0,17%). Выросло и присутствие старших моделей, но лишь на сотые процента: RTX 5080 имеет 0,65% (+0,08%), почти как RTX 5070 Ti (0,63%, +0,08%), а RTX 5090 обрела 0,22% (+0,03%).

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Сюрпризом стало появление в топе AMD Radeon RX 7600 XT (0,2%, +0.2%). Общая же доля видеокарт AMD составляет 17,83%, против 73,94% у NVIDIA.

Процесори AMD вичавлюють Intel зі Steam з часткою 40%, відеокарти NVIDIA RTX 50 потужно вриваються

Windows 11 все никак не захватит хотя бы двух третей пользовательских предпочтений, имея 59,9% с ростом 0,06%. Украинский язык Steam потерял 0,02%, имея 0,68%, а русский недосчитался 0,68% с долей 8,78%. Потеря процентов некоторых языков произошла преимущественно из-за роста английского (37,7%, +1,39%), бразильского португальского (4,24%, +0.37%) и испанского (4,6%, +0,26%).

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