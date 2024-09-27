Кино Новости 27.09.2024 в 16:18 comment views icon

Создатели «Дэдпул и Росомаха» показали удаленный эпизод с насмешками над мультивселенной Marvel

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Создатели «Дэдпул и Росомаха» показали удаленный эпизод с насмешками над мультивселенной Marvel

В преддверии цифрового релиза создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» опубликовали одну из нескольких удаленных сцен под названием «Поездка в лифте».

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Она происходит в момент, когда Парадокс (Мэттью Макфедьен) приводит Уэйда Уилсона (Райан Рейнольдс) в Управление временными изменениями.

«Мистер Уилсон, это может стать шоком для такого самовлюбленного и болтливого куска мяса, как вы, но ваша вселенная — не единственная из существующих», — говорит Парадокс.

На что Дэдпул с шуткой отвечает:

«О, пожалуйста. Думаете, я не видел фильм «Доктор Муравей и квантовая вселенная безумия»?».

Слова говорящего наемника — это отсылка к фильмам «Человек-муравей 3» и «Доктор Стрэндж 2», которые Marvel построила на мультивселенной, и в которых порой все выглядит довольно запутанно. Впрочем, это не единственное упоминание лент в третьем «Дэдпуле»: костюм Человека-муравья можно увидеть в Пустоте, а позже появляется двойное кольцо Стрэнджа.

Удаленная сцена завершается тем, что Парадокс еще немного инструктирует Уэйда относительно мультивселенной и священной шкалы времени, прежде чем они заходят прямо в Управление. Посмотреть эпизод полностью можно в посте, встроенном ниже:

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«Дэдпул и Росомаха» — это 34 фильм MCU, который вышел в рамках 5-й фазы киновселенной. По сюжету Уэйд Уилсон и Логан Хью Джекмана противостоят Кассандре, злой близняшке профессора Икс (также в фильме появляется куча интересных камео).

Сейчас «Дэдпул и Росомаха» заработал более $1,3 млрд во всем мире и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R. Тем временем первый трейлер «Дэдпула и Росомахи», опубликованный в начале февраля, стал самым популярным за все времена с 365 млн просмотров, а второй — побил рекорд по количеству ругательств во вселенной Marvel в целом.

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