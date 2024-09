Создатели «Дэдпул и Росомаха» показали удаленный эпизод с насмешками над мультивселенной Marvel

В преддверии цифрового релиза создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» опубликовали одну из нескольких удаленных сцен под названием «Поездка в лифте».

Она происходит в момент, когда Парадокс (Мэттью Макфедьен) приводит Уэйда Уилсона (Райан Рейнольдс) в Управление временными изменениями.

На что Дэдпул с шуткой отвечает:

Слова говорящего наемника — это отсылка к фильмам «Человек-муравей 3» и «Доктор Стрэндж 2», которые Marvel построила на мультивселенной, и в которых порой все выглядит довольно запутанно. Впрочем, это не единственное упоминание лент в третьем «Дэдпуле»: костюм Человека-муравья можно увидеть в Пустоте, а позже появляется двойное кольцо Стрэнджа.

Удаленная сцена завершается тем, что Парадокс еще немного инструктирует Уэйда относительно мультивселенной и священной шкалы времени, прежде чем они заходят прямо в Управление. Посмотреть эпизод полностью можно в посте, встроенном ниже:

A deleted scene from ‘DEADPOOL & WOLVERINE’ has been released

“Please, you don’t think I’ve seen ‘Doctor Hand and The Quantumverse of Madness’” pic.twitter.com/PFSqoCcnav

