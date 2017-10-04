Прямая трансляция презентации новинок Google: смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL, хромбук Pixelbook и пр. (начало в 19:00)

Сегодня в 19:00 по киевскому времени начнется мероприятие Google, посвященное анонсу аппаратных новинок поискового гиганта.

Мы уже прекрасно знаем, чего ждать от презентации. Возможно, Google не расскажет на пресс-конференции ничего из того, о чем мы уже не писали. Буквально вчера известный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественные изображения грядущих смартфонов Pixel 2 и Pixel XL 2, сняв все оставшиеся вопросы по внешнему виду аппаратов.

Более того, мы не просто знаем, какие устройства, помимо новых смартфонов Pixel, собирается представить Google. Нам также известны большинство их спецификаций и даже цены. Напомним, трансформируемый хромбук Google Pixelbook обойдется покупателям минимум в $1200, еще $100 придется накинуть за стилус Pixelbook Pen к нему. Также на мероприятии ожидается анонс домашнего голосового помощника Google Home Mini стоимостью всего $50 и обновленных очков виртуальной реальности Daydream, которые подорожают на $20 – до $100. Еще Google может добавить в свой ассортимент беспроводную гарнитуру с поддержкой персонального помощника Google Assistant за $159.

Google будет вести прямую трансляцию с места событий на своем официальном канале в YouTube. Мы же, в свою очередь, традиционно приглашаем вас посмотреть презентацию вместе с нами, поделиться своими впечатлениями от увиденного и поучаствовать в обсуждении новинок в комментариях. Как обычно, о всех ключевых анонсах на презентации будут подготовлены отдельные новости.

Повторимся, презентация начинается в 19:00 по киевскому времени, не опаздывайте.