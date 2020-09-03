Qualcomm анонсировала начальный чипсет Snapdragon 4-series с поддержкой 5G и платформу Snapdragon 8cx Gen 2 для Windows-ноутбуков

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Компания Qualcomm рассказала о нескольких своих грядущих чипсетах, ориентированных на различные сегменты рынка.

Так, в первом квартале 2021 года компания намерена вывести на рынок новую систему-на-чипе в рамках линейки начального уровня Snapdragon 4-series, которая получит интегрированный 5G-модем. Таким образом, производители смартфонов смогут выпускать доступные модели с поддержкой связи нового поколения. Компании Motorola, Oppo и Xiaomi первыми начнут использовать этот чипсет в своих продуктах и приступят к их продажам в начале 2021 года. Позже к ним присоединятся и другие производители.

Процессор Snapdragon 4-series позволит принести связь 5G в регионы, где проживает около 3,5 млрд пользователей смартфонов. Благодаря чипсету начального уровня доступ к связи нового поколения смогут получить более широкая аудитория, которая будет расти высокими темпами. Qualcomm предполагает, что в 2022 году будет реализовано более 750 млн 5G-смартфонов, а в 2023 году объём поставок таких устройств превысит 1 млрд единиц. Для сравнения, устройствам с поддержкой 4G потребовалось на 2 года больше, чтобы преодолеть рубеж в 1 млрд поставок.

Ноутбуки также получат поддержку связи 5G благодаря использованию новой платформы Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Эта платформа предназначена для создания ноутбуков на базе ОС Windows 10. Чипмейкер уверяет, что новая платформа Snapdragon 8cx Gen 2 с показателем TDP на уровне 7 Вт обеспечивает прирост производительности на 18% по сравнению с процессором Intel Core i5 10-го поколения, который обладает вдвое более высоким показателем TDP (15 Вт). При этом показатель производительности на ватт затраченной энергии у новинки выше до 39%.

Благодаря экономичности чипа ноутбуки на его основе смогут работать без подзарядки до нескольких дней. Например, для новой модели Acer Spin 7 с поддержкой связи 5G заявлена автономность до 24 часов. Помимо связи 5G новая платформа также поддерживает стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 (с aptX HD) для обеспечения быстрого локального соединения.

Платформа Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 поддерживает дисплеи с разрешением 4K и может выводить изображение на два внешних 4K-дисплея. Spectra ISP может захватывать изображение с 32-мегапиксельных камер, может обрабатывать 4K HDR видео. Дополнительно поддерживается технология шумоподавления Echo Cancellation and Noise Suppression (ENCS).

Новый чипсет изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Он включает 8 вычислительных ядер Kryo 495 и GPU Adreno с поддержкой DirectX 12. Интегрированный X55 5G-модем обеспечивает пиковую скорость загрузки 7 Гбит/с и максимальную скорость отдачи данных 3 Гбит/с (в диапазоне mmWave). LTE-модем обеспечивает скорость загрузки «всего лишь» до 2 Гбит/с.

Наконец, Qualcomm анонсировала чипсет QCC514x, предназначенный для беспроводных Bluetooth-наушников. Он впервые получил поддержку функции Qualcomm Adaptive ANC, которая обеспечивает адаптивное шумоподавление в зависимости от окружающей обстановки.

Источник: gsmarena