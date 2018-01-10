Qualcomm анонсировала производительный и энергоэффективный 2-ядерный процессор QCC5100 для беспроводных наушников

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Компания Qualcomm разработала новый чипсет QCC5100, ориентированный на применение в составе беспроводных наушников с поддержкой различных умных функций.

Новый чип существенно превосходит возможности модели Qualcomm CSR8675, используемой в наушниках Google Pixel Buds. Во-первых, новинка является более производительным решением, что будет нелишним для реализации умных функций и добавления различных сенсоров. Чипсет содержит два вычислительных ядра с частотой 120 МГц. При этом QCC5100 требует на 65% меньше энергии по сравнению с указанным выше процессором.

В чипе реализовано аппаратное решение для функции шумоподавления. Также новинка отличается оптимизированным энергопотреблением при осуществлении голосовых звонков и воспроизведении музыки. По заверениям производителя, наушники на базе нового процессора смогут работать без подзарядки на 25% дольше по сравнению с большинством популярных беспроводных наушников на рынке.

Готовые продукты на базе чипа Qualcomm QCC5100 должны появиться на рынке в середине 2018 года.

Источник: The Verge