Новости Устройства 04.01.2024 в 17:22 comment views icon

Qualcomm анонсировала чипсет для VR-гарнитур, призванных конкурировать с Apple Vision Pro

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Qualcomm подготовила к выпуску новый чипсет для гарнитур виртуальной реальности ─ Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Это улучшенная версия представленного ранее чипа XR2 Gen 2, который используется в Meta Quest 3. Новинка способна отображать визуальные эффекты высокого разрешения, подобные тому, что обещает Apple Vision Pro.

Чипсет Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2 поддерживает разрешение 4.3K с частотой 90 Гц для каждого глаза, что превосходит возможности рендеринга XR2 Gen 2 (3K для каждого глаза). Кроме того он поддерживает 12 камер одновременно для обработки сквозного видео, а также отслеживания тела и лица.

Qualcomm заявляет, что новый чипсет обеспечивает повышение частоты GPU на 15% и частоты CPU на 20% по сравнению с предшественником. Повышенная производительность используется для «пространственных вычислений в 4K».

Qualcomm анонсировала чипсет для VR-гарнитур, призванных конкурировать с Apple Vision Pro

Qualcomm предлагает эталонный дизайн гарнитур дополненной реальности и виртуальной реальности, чтобы помочь OEM-производителям ускорить производство собственных устройств. Компания заявляет, что сотрудничает как минимум с пятью производителями оборудования, включая HTC.

В рамках этого анонса Qualcomm также особо подчеркнула заявленное ранее партнерство с Samsung и Google, но не поделилась подробностями. Google столкнулся с некоторыми внутренними проблемами в своей команде AR. У Samsung также возникли задержки с созданием аппаратной части. В то же время выход Apple Vision Pro ожидается в ближайшие недели.

Источник: The Verge

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