Qualcomm Snapdragon 865 обошла Apple A13 Bionic в свежих тестах производительности AnTuTu

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Новые результаты тестового пакета AnTuTu демонстрируют, что новый процессор Qualcomm Snapdragon 865 смог превзойти результат чипа Apple A13 Bionic. Превосходство нельзя назвать большим – немногим менее 4%. Тем не менее, результат свидетельствует, что на текущий момент флагманское решение Qualcomm является более производительным по сравнению с флагманским процессором Apple как минимум в одном тестовом пакете.

Добавим, результаты тестирования одного процессора AnTuTu на различных устройствах могут заметно отличаться. Более того. Даже одно и то же мобильное устройство может демонстрировать различные результаты при серии тестов. Иногда разница в результатах измеряется тысячами баллов. Таким образом, тестовый пакет обладает немалой погрешностью измерений.

Что касается результатов последнего тестирования в AnTuTu, то на текущий момент результаты флагманских процессоров выглядят следующим образом:

Snapdragon 865 – 545977 баллов;

A13 Bionic – 524814 баллов;

Snapdragon 855 Plus – 498317 баллов.

Осталось лишь дождаться массового выхода на рынок смартфонов на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 865, чтобы оценить его производительность не только в синтетических тестах, но и в реальных режимах использования.

Источник: wccftech