Рада ЄС включила Україну до «зеленого списку» країн і рекомендувала скасувати обмеження на подорожі для українців





14 липня 2021 року Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх держав, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу. По суті, ЄС дав «зелене світло», аби українці безперешкодно могли їздити до Європи, хоча кінцеве рішення, як завжди, за урядами держав-членів.

В МЗС України привітали рішення Ради ЄС та зі своєї сторони нагадали, що включення до «зеленого переліку» не означає автоматичної можливості в’їзду на територію всіх держав-членів ЄС, а має рекомендаційний характер для держав-членів, які ухвалюють кінцеве рішення про включення третіх країн у національні «зелені переліки» з огляду на епідемічну ситуацію у своїй країні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба уже доручив дипломатам оперативно провести додаткові переговори з уповноваженими органами в державах-членах Євросоюзу щодо включення України в національні «зелені переліки» та оновлення національних вимог щодо перетину кордону громадянами України.

Також у МЗС зауважили, що ЄС оновлює склад «зеленого переліку» кожні два тижні. У разі погіршення епідемічної ситуації країни можуть бути вилучені з переліку.

Детальна інформація про можливості та умови подорожей, зокрема до держав-членів ЄС і учасниць Шенгенського простору, оперативно оновлюється на спеціальній інтерактивній мапі МЗС. Сервіс запустили у 2020 році. Також МЗС створило окрему сторінку з відповідями на найбільш поширені питання про подорожі за кордон у 2021 році.

В МЗС України закликають громадян України активно вакцинуватися та продовжувати сумлінно дотримуватися протиепідемічних вимог, аби запобігти погіршенню епідемічної ситуації та вилученню із «зеленого переліку» ЄС.

На початку місяця МОЗ та Мінцифри запустили «ковідні сертифікати» для спрощення закордонних подорожей в «Дії». Наразі триває бета-тестування документів, які в майбутньому обіцяють інтегрувати з європейською системою.