Samsung Galaxy Fold добрался до Украины. Цена — 56 999 грн, старт продаж — 21 декабря
В прошлом месяце Samsung известила своих поклонников о скором начале продаж флагманского смартфона Galaxy Fold с гибким экраном в Украине. И вот сегодня, 4 декабря, в Киеве прошла украинская презентация Galaxy Fold и стартовали предзаказы ограниченной партии сгибаемых смартфонов.
Начиная с сегодняшнего дня желающие могут оформить предзаказ на официальном сайте Samsung, либо в онлайн-магазинах партнеров компании. В Украине Galaxy Fold предлагается по цене 56 999 грн. в серебряном и черном цветах. Объем партии, как отмечалось выше, ограничен, но точных данных нет. Продажи стартуют с 21 декабря.
Что касается комплекта поставки, то в коробке, помимо самого смартфона и комплектного ЗУ, покупатели найдут беспроводные наушники Galaxy Buds и чехол из кевлара.
Каждый владелец Galaxy Fold также получает эксклюзивный доступ к особому сервису Galaxy Fold Premier Service: возможность изучить и настроить новинку вместе с представителем Samsung в рамках программы Smart Service, круглосуточная служба поддержки Fold Concierge и расширенная годовая гарантия Samsung Care+, которая позволит заменить Infinity Flex дисплей на специальных условиях (по цене 3700 грн) в случае механического повреждения.
Подробные технические характеристики перечислены на изображении ниже:
Источник: Samsung
- Напомним, первоначально Samsung планировала начать продажи первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold 26 апреля, но за несколько дней до старта продаж запуск был отложен, так как несколько обозревателей сообщили о поломках гибкого экрана. В итоге производителю дополнительно понадобилось около четырех месяцев на доработку устройства. В конце июля компания официально сообщила, что все конструктивные недостатки устранены, а в сентябре с Южной Кореи начались продажи улучшенного Galaxy Fold.
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- Сейчас Samsung вовсю трудится над следующим гибким смартфоном, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший в прошлом месяце Motorola Razr 2019. Последние слухи указывают, что следующий гибкий смартфон Samsung Fold будет стоить меньше $1000.