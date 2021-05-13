Раскрыты характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600: GPU Navi 23, 8 ГБ памяти GDDR6

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На одном из китайских ресурсов опубликована информация, описывающая предполагаемые технические характеристики грядущих видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. Данные основаны на инженерных образцах AMD, что позволяет предположить, что они достаточны точные.

По данным утечки, видеокарта AMD Radeon RX 6600 XT получила графический процессор Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами. Версия XT имеет полностью функциональный графический процессор. Вместе с тем, потребителям будет предлагаться и более доступная «базовая» версия Radeon RX 6600. В ней часть потоковых процессоров деактивирована, таким образом, их количество сокращено до 1792 ядер. Обе эти конфигурации количества потоковых процессоров ранее использовались компанией AMD для различных видеокарт среднего уровня. Также сообщается, что обе модели содержат по 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 с шиной доступа 128 бит.

Дополнительно источник поделился некоторыми данными относительно производительности будущих видеокарт. В частотности, модель AMD Radeon RX 6600 XT набирает 9439 баллов в тесте 3DMark Time Spy (Graphics). Результат обычной версии Radeon RX 6600 составляет 7805 баллов. Если эти результаты являются точными и не изменятся для конечных потребительских версий, то новые устройства будут конкурировать с собственными моделями AMD Radeon RX 5700 XT и RX 5700, соответственно.

Дополнительно были опубликованы скриншоты из утилиты GPU-Z, демонстрирующие характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600. Они подтверждают опубликованные выше сведения и дополняют картину новыми данными. К сожалению, утилита не смогла показать рабочие частоты обычной версии Radeon RX 6600. Зато известно, что она получила графический процессор Navi 23 ревизии C7, 32 блока растровых операций, 112 текстурных блоков и 1792 потоковых процессора.

Что касается видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT, то она оснащена графическим процессором Navi 23 ревизии C1. Видеочип содержит 2048 потоковых процессоров, 32 блока растровых операций и 128 текстурных блоков. Графический процессор работает на базовой частоте 1692 МГц и поддерживает возможность повышения частоты в режиме Boost до 2684 МГц. Память характеризуется пропускной способностью 16 Гбит/с.

Пока не уточняется, когда и по какой цене поступят на рынок новые видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT и Radeon RX 6600.

Источник: videocardz 1, 2