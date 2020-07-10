Раскрыты полные характеристики смартфона OnePlus Nord: 6,44-дюймовый AMOLED дисплей, 6 камер и батарея на 4115 мАч

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





В сеть просочилось несколько изображений, который позволяют познакомиться с подробными техническими характеристиками грядущего смартфона OnePlus Nord.

Ранее компании Qualcomm и OnePlus подтвердили, что смартфон OnePlus Nord выполнен на базе процессора Snapdragon 765G. Теперь же мы знаем, что чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 8 или 12 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 128 или 256 ГБ. Устройство оснащено 6,44-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 90 Гц и плотностью размещения пикселей 408 ppi. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

На задней панели доступен модуль на базе четырёх камер. Главный модуль выполнен на базе 48-мегапиксельного сенсора. Ещё аппарат несёт на борту 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макро модуль и 5-мегапиксельный сенсор для анализа глубины снимаемой сцены. Хотя ранее говорилось, что макро модуль выполнен на базе 5-мегапиксельного сенсора, а сенсор глубины сцены – 2-мегапиксельный. В левом верхнем углу экрана имеется продолговатое отверстие, где разместилась двойная камера: 32-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная.

Аппарат комплектуется батареей ёмкостью 4115 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Также упоминаются модули беспроводной связи Wi-Fi 2×2 MIMO, Bluetooth 5.1 и NFC. Масса составляет 185 г. Смартфон OnePlus Nord работает под управлением Android 10 с оболочкой OxygenOS 10. Официальная презентация ожидается 21 июля.

Источник: gsmarena