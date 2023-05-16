Перископический объектив в iPhone 15 Pro Max и 16 Pro, близкий анонс гарнитуры Reality за $3000 – инсайды Apple от Мин-Чи Куо

Ожидается, что в конце этого года Apple представит iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Все четыре модели получат новый дизайн, но размеры экранов останутся прежними. По информации аналитика Мин-Чи Куо, только 15 Pro Max получит перископический объектив для лучшего оптического зума. В следующем поколении, которое появится в 2024 году, помимо старшей модели, перископ получит также iPhone 16 Pro.

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Принцип перископического объектива – призма, отражающая свет на несколько внутренних линз под углом 90° к сенсору камеры. Это позволяет увеличить «длину» объектива и получить больший оптический зум. Аналитики спорят, получит ли новый iPhone 10-кратное увеличение, как у Samsung Galaxy S23 Ultra? или Apple ограничится значением 6х.

Ссылаясь на поставщиков, Мин-Чи Куо также утверждает, что iPhone 16 Pro получит дисплей немного большего размера. Это может быть связано с физической возможностью установить перископический объектив. В качестве поставщика его камеры аналитик предполагает Cowell.

Подтверждаются более ранние слухи о гарнитуре смешанной реальности Apple Reality. Первое ее поколение будет анонсировано в следующем месяце на WWDC 2023, но компания уже работает над следующим. В этом году планируются дорогая и бюджетная версия гарнитуры, одна из них будет стоить $3000.

Источник: 9to5mac