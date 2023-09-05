Без MacBook та iPad — чого не варто очікувати на презентації Apple iPhone 15 12 вересня

Рівно за тиждень, 12 вересня, о 20:00 за київським часом, відбудеться традиційна осіння презентація Apple, що отримала назву Wonderlust. Там має статися прем’єра лінійок смартфонів iPhone 15 та iPhone 15 Pro, а також годинників Apple Watch Series 9 і другого покоління Apple Watch Ultra. Проте тут ми звернули увагу на ті продукти, стосовно яких не варто чекати анонсу на заході Apple Wonderlust, але вони знаходяться на фінальних стадіях розробки.

Комп’ютери Mac із процесором M3

Apple розробляє нові комп’ютери Mac на процесорі M3, яким завантажила майже 3-нм виробничу лінію TSMC на рік уперед. Порівнюючи з 5-нм чипом M2 має відбутися підвищення продуктивності та енергоефективності, передає MacRumors.

Перші продукти лінійки M3 мають вийти в жовтні, з «базовим» M3 для моделей MacBook Air (13 і 15 дюймів), 13-дюймового MacBook Pro та Mac mini. А більш потужні комп’ютери на M3 Max та M3‌ Pro повинні з’явитися у 2024 році.

Нові iPad

M3 має стати ключовою частиною для планшетів iPad Pro, вперше з OLED-дисплеєм. Пристрою приписували більший 14-дюймовий екран, але проєкт поки заморозили. Проте цей пристрій (можливо навіть буде варіант із 4-ТБ (!) накопичувачем), а також алюмінієва клавіатура-чохол Magic Keyboard вийдуть у 2024-му.

Щодо iPad mini, який не оновлювали від вересня 2021-го, то на думку відомого аналітика Мінг-Чи Куо — планшет почне масово вироблятися у першому кварталі 2024 року.

Також у розробці нове покоління iPad Air, проте найкращі шанси серед планшетів на анонс на Wonderlust — у iPad 11 покоління. 10-ту генерацію показали в жовтні минулого року, а Apple щороку оновлює цю лінійку з 2017-го.

iPhone SE 4

Apple не має сенсу випускати дешевшу модель одночасно з основною лінійкою. Згідно з інформацією від інсайдерів, Apple iPhone SE четвертого покоління отримає кнопку дій як в iPhone 15 Pro, USB-C, Face ID та використовуватиме компонентну базу від iPhone 14.

Нова версія Vision Pro

За словами Apple, Vision Pro надійде в продаж на початку 2024 року, що, ймовірно, означає від січня по квітень-травень. Втім, до того часу можуть з’явитися нові версії Apple Vision Pro із потужнішим процесором M3.

Що ще готується?

Портативна колонка HomePod mini не оновлювалася вже три роки. Втім, за словами Мін-Чи Куо — друге покоління почне поставлятися у другій половині 2024 року.

У більш віддаленому майбутньому мають вийти AirPods Pro третього покоління та оновлений Apple TV із покращеними характеристиками.