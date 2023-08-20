Новости Устройства 20.08.2023 в 13:27

Слухи об Apple iPhone 15 Ultra возвращаются – он получит 10x оптическое увеличение

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Первые данные об Apple iPhone 15 говорили, что самая дорогая новая модель будет называться iPhone 15 Ultra. Позже инсайдеры и журналисты снова начали использовать название iPhone 14 Pro Max. По новейшим данным, Ultra возвращается и получит улучшенную камеру.

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Эндрю О’Хара из AppleInsider со ссылкой на несколько источников утверждает, что топовая модель действительно называется iPhone 15 Ultra. Якобы Apple планирует более существенную разницу в характеристиках между моделями и использует для большего для большей модели имя Ultra вместо Pro Max.

Apple iPhone 15 Ultra

Ранее ожидалось, что iPhone 15 Ultra получит перископический телеобъектив с оптическим увеличением от 5x-6x, но О’Хара утверждает, что телефон будет иметь 10x – намек на конкуренцию с Samsung Galaxy S23 Ultra, лидером в возможностях оптического увеличения. Неизвестно, как именно будет реализован 10-кратный зум, но есть предположение об объективе с двумя переменными режимами масштабирования.

Еще с начала года было известно, что Apple iPhone 15 Ultra получит более яркий дисплей, чем у Pro. Кроме этого, зума камеры и больших размеров неизвестно о каких-то других их отличиях. Другие данные О’Хары совпадают с предварительными сообщениями о титановой раме в iPhone 15 Pro и 15 Ultra, кнопке действия вместо переключателя звука и 3 нм чипе A17 Bionic.

Название Apple iPhone 15 Ultra должно подчеркнуть более высокий статус модели и, вероятно, оправдать ожидаемое повышение цены на $200.

Огромная камера Apple iPhone 15 Pro Max с перископическим телеобъективом – фото чехлов

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Слухи об Apple iPhone 15 Ultra возвращаются – он получит 10x оптическое увеличение
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Источник: Phone Arena

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