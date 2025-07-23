Разработчик Until Dawn увольняет 10% команды и откладывает релиз Directive 8020

Разработчик Little Nightmares и Until Dawn — Supermassive Games — увольняет более 10% своей команды. Вместе с тем студия перенесла релиз хоррора Directive 8020.
Компания объясняет, что работу потеряют более 30 штатных сотрудников. Supermassive решила изменить структуру команды, чтобы подстроиться под условия рынка. А отложенный релиз Directive 8020 — научно-фантастического хоррора и продолжения серии The Dark Pictures Anthology — стал вынужденным решением.
«Игровая индустрия остается сложной и постоянно меняющейся средой. В процессе адаптации структуры нашей команды к этим изменениям, мы были вынуждены принять непростое решение — начать консультации по сокращению персонала, в результате чего можем потерять до 36 наших коллег», — говорят в студии.
Если вы пропустили, то Directive 8020 рассказывает об экипаже колониального корабля Cassiopeia, который пережил аварийную посадку. Игроки управляют пятью персонажами, уклоняясь от угроз, которые могут скрываться в каждом члене команды. Но все-таки центральной фигурой остается астронавтка Янга, которую озвучивает Лашана Линч (известная по фильмам о Бонде и Marvel). Изначально релиз планировали на 2025 год, но учитывая последние события это произойдет в первой половине 2026 года.
В то же время долгожданное продолжение Little Nightmares 3 не пострадает. Как и планировалось, приключения Low и Alone (Низкий и Одинокий) увидят свет в октябре 2025 года.
Резюмируя, Supermassive Games стала очередным примером, что игровая индустрия переживает кризис. Недавно Microsoft уволила сразу 9 000 работников, из которых половина приходилась на игровой сектор. После этого в сети рассказали о массовые сокращения одного из разработчиков Oblivion Remastered и Metal Gear Solid Delta. Зато на фоне постоянных увольнений, как ни странно, устойчивой остается Nintendo.
Источник: Tech4Gamers
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: