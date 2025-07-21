Новости IT-бизнес 21.07.2025 comment views icon

Nintendo сохранила 98% команды, пока конкуренты увольняют разработчиков тысячами

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Nintendo сохранила 98% команды, пока конкуренты увольняют разработчиков тысячами

Кризисный период всегда кто-то переживает хуже, а кто-то лучше. Nintendo смогла причислить себя к списку тех, кому не надо тысячами увольнять свою команду.

Немало игроков жалуются на качество графики или производительности консолей Nintendo, но самой студии от этого ни жарко, ни холодно. За последний год компании удалось сохранить аж 98% сотрудников — и это крайне успешный показатель на фоне массовых увольнений в геймдеве.

Компания опубликовала эти данные в отчете за период с апреля 2024 года по март 2025-го. На фоне общего спада в индустрии это выделяет ее как одну из немногих стабильных команд. В Японии текучесть кадров в Nintendo составила лишь 1,9%, а в американском офисе — 5,1%. Это означает, что за последний год из компании ушло очень мало людей. Да и массовых сокращений внутри вообще не было.

Nintendo зберегла 98% команди, доки конкуренти звільняють розробників тисячами
Публичные данные о сотрудниках Nintendo, в которых нет упоминаний о массовых сокращениях

Также отчет показал среднюю продолжительность работы в Nintendo: в Японии — более 14 лет, а в США — около 10 лет. Для сравнения, во многих западных AAA-студиях этот показатель значительно ниже, и даже успешные игры не гарантируют командам стабильности. Можно сказать, что похвастаться таким числом не удастся большинству крупных студий.

Из наиболее свежих примеров: Virtuous недавно сократила 300 работников, хотя Oblivion Remastered имел успех и на днях выпустили патч 2.3 для Cyberpunk. Также техногигант Microsoft уволила 9 000 сотрудников, половина из которых пришлась на игровой сегмент. За несколько месяцев до этого другая крупная студия — Electronic Arts — уволила до 400 человек в своих студиях и отменила шутер во вселенной Titanfall. А в конце зимы Warner Bros. закрыла три студии и отменила игру Wonder Woman несмотря на затраты в $100 млн. Масштаб увольнений огромен, а это только недавние примеры без учета сокращений в Meta или других подобных компаниях.

На этом фоне пример Nintendo выглядит исключением — компания держится на стабильных релизах и недавно удачно запустила Switch 2. К консоли немало вопросов, в частности из-за бесконечных перманентных банов за что угодно или «ненастоящий» HDR. Тем не менее, Nintendo такие решения не мешают оставаться устойчивыми на фоне кризиса.

Источник: Tech4Gamers

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