Nintendo сохранила 98% команды, пока конкуренты увольняют разработчиков тысячами

Кризисный период всегда кто-то переживает хуже, а кто-то лучше. Nintendo смогла причислить себя к списку тех, кому не надо тысячами увольнять свою команду.

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Немало игроков жалуются на качество графики или производительности консолей Nintendo, но самой студии от этого ни жарко, ни холодно. За последний год компании удалось сохранить аж 98% сотрудников — и это крайне успешный показатель на фоне массовых увольнений в геймдеве.

Компания опубликовала эти данные в отчете за период с апреля 2024 года по март 2025-го. На фоне общего спада в индустрии это выделяет ее как одну из немногих стабильных команд. В Японии текучесть кадров в Nintendo составила лишь 1,9%, а в американском офисе — 5,1%. Это означает, что за последний год из компании ушло очень мало людей. Да и массовых сокращений внутри вообще не было.

Также отчет показал среднюю продолжительность работы в Nintendo: в Японии — более 14 лет, а в США — около 10 лет. Для сравнения, во многих западных AAA-студиях этот показатель значительно ниже, и даже успешные игры не гарантируют командам стабильности. Можно сказать, что похвастаться таким числом не удастся большинству крупных студий.

Из наиболее свежих примеров: Virtuous недавно сократила 300 работников, хотя Oblivion Remastered имел успех и на днях выпустили патч 2.3 для Cyberpunk. Также техногигант Microsoft уволила 9 000 сотрудников, половина из которых пришлась на игровой сегмент. За несколько месяцев до этого другая крупная студия — Electronic Arts — уволила до 400 человек в своих студиях и отменила шутер во вселенной Titanfall. А в конце зимы Warner Bros. закрыла три студии и отменила игру Wonder Woman несмотря на затраты в $100 млн. Масштаб увольнений огромен, а это только недавние примеры без учета сокращений в Meta или других подобных компаниях.

На этом фоне пример Nintendo выглядит исключением — компания держится на стабильных релизах и недавно удачно запустила Switch 2. К консоли немало вопросов, в частности из-за бесконечных перманентных банов за что угодно или «ненастоящий» HDR. Тем не менее, Nintendo такие решения не мешают оставаться устойчивыми на фоне кризиса.

Источник: Tech4Gamers