Red Magic 9S Pro+ ─ самый мощный смартфон августа по данным тестов AnTuTu

Анонсируя Red Magic 9S Pro, производитель называл его «самым мощным игровым смартфоном». Это заявление было недалеким от истины. Как свидетельствуют данные рейтинга производительности AnTuTu за август, модификация Red Magic 9S Pro+ возглавила этот список.

Каждый месяц авторы тестового пакета AnTuTu публикуют два рейтинга за предыдущий месяц: один для флагманов, другой для устройств высшего среднего уровня. Позиция базируется на средней оценке всех тестов за предыдущий месяц (в данном случае — август) для моделей, которые были протестированы минимум 1000 раз.

Благодаря разогнанному процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и мощной системе охлаждения смартфон Red Magic 9S Pro+ смог продемонстрировать в тесте AnTuTu средний результат 2127528 баллов, что и позволило возглавить рейтинг. На втором месте с заметным отставанием оказался смартфон OnePlus Ace 3 Pro, на третьем — iQOO Neo9S Pro+. Далее следуют Asus ROG Phone 8 Pro, iQOO Neo9S Pro, Redmi K70, vivo X100 Ultra, vivo X100 Pro, vivo X100 и OnePlus 12.

Шесть моделей из ТОП10 самых производительных смартфонов августа основаны на той или иной версии процессора Snapdragon 8 Gen 3. Остальные четыре используют MediaTek Dimensity 9300 или 9300+.

Если перейти к категории выше среднего класса, то здесь явно доминирует Snapdragon 7+ Gen 3. Первые два места занимают телефоны, которые работают на этом чипсете: OnePlus Ace 3V и Realme GT Neo6 SE. Вслед за ними расположился Redmi K70E с процессором Dimensity 8300-Ultra. На четвертом месте с существенным отставанием оказалась модель Realme GT Neo5 SE с чипом Snapdragon 7+ Gen 2. Этот же чипсет также находится в Redmi Note 12 Turbo, который оказался на пятом месте.

Далее следуют iQOO Z8 (Dimensity 8200), iQOO Neo7 SE (Dimensity 8200), OnePlus Ace (Dimensity 8100-Max), Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200), и Oppo K10 5G (Dimensity 8000-Max).

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Источник: gsmarena

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