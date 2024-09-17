Резерв+ спас мужчину с Волыни от штрафа в 17 000 грн — постановление ТЦК признали недействительным в суде

Военнообязанному с Волыни удалось обжаловать штраф от местного ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета, поскольку он предварительно обновил данные через Резерв+.

В судебном деле отмечается, что подполковник ТЦК наложил штраф на мужчину в размере 17 000 грн, когда тот прибыл в центр с целью оформления военно-учетного документа. Во время проверки оказалось, что тот не состоял на учете с ноября 2011 года без «уважительных причин».

В то же время в суде рассмотрели выписку из приложения Резерв+, в которой отмечалось, что волынянин в то время прошел ВВК и был признан непригодным к службе в мирное время и ограниченно годным в военное. Так же в материалах дела присутствует удостоверение о приписке к призывному участку Ратновского района Волынской области и постановке на учет с 11 января 2010 года

Мужчина с того момента своего места жительства не менял и каких-либо вызовов для оформления военно-учетных документов в ТЦК не получал.

Он также выполнил необходимые условия закона о мобилизации и в определенный документом срок уточнил свои данные через приложение Резерв+. Согласно данным программы, мужчина с 15 июля 2024 года состоит на воинском учете

Представители ТЦК так и не смогли предоставить убедительных аргументов для выписанного штрафа, поэтому суд отменил постановление.

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Источник: dev.ua