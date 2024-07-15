Тизер пятого сезона сериала «Очень странные дела» — локации, декорации и такие взрослые дети

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Netflix опубликовал двухминутный тизер с первым взглядом на закулисье пятого и последнего сезона сериала «Очень странные дела».

На видео можно увидеть некоторые локации, декорации и актеров, которые выглядят значительно взрослее, чем в четвертом сезоне (интересно, чем оправдают такие быстрые изменения в истории?).

«Я начинала, когда мне было 10 лет, а сейчас мне исполняется 20», — говорит Милли Бобби Браун («Одиннадцать»). «Очень странно».

Ноа Шнапп (Уилл Байерс) тем временем тизерит продолжение как «лучший сезон».

Шоураннеры сериала «Очень странные дела» говорят, что производство последнего сезона почти наполовину завершено. Ранее анонсировали, что съемки прекратят уже к Рождеству, тогда как релиз ожидается в 2025 году. Пятый сезон столкнулся с задержками вследствие забастовок сценаристов и актеров.

Майя Хоук, сыгравшая Робин Бакли, анонсировала что каждый из 8 эпизодов в конце концов будет походить на отдельный фильм, учитывая «очень длинный» хронометраж.

«Наши шоураннеры, Мэтт и Росс [Даффер], берут на себя большую ответственность», — добавила она. «У них отличная команда сценаристов, но они тоже в деле. Много пишут, и очень настойчиво и серьезно относятся к качеству продолжения».

Кроме оригинального актерского состава в пятом сезоне «Очень странных дел» появятся новички — в частности Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро.

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Сериал «Очень странные дела», вдохновленный произведениями Стивена Кинга, начал транслироваться на Netflix в 2016 году — и с тех пор шоу остается одним из самых популярных на платформе. Четвертый сезон Stranger Things вышел двумя частями в мае и июле 2022 года, установив рекорд — за первые 28 дней зрители провели за сериалом более одного миллиарда часов (если точнее, 1,35 млрд часов просмотра).

С самого начала шоураннеры братья Дафферы планировали, что история охватит 4-5 сезонов. Несмотря на ее завершение, в будущем мы ожидаем как минимум один анимационный спиноф от Эрика Роблса («Фанбой и Чам Чам», «Глюкотехники»), спектакль-приквел, сюжет которого развернется за 20 лет до событий сериала, а также VR-игру, где игроки примерят на себя роль Векны.

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