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Rutube по требованию Apple ограничил распространение контента российских государственных СМИ на iOS исключительно территорией россии

Rutube по требованию Apple ограничил распространение контента российских государственных СМИ на iOS исключительно территорией россии

Администрация видеохостинга Rutube ограничила возможность скачивания своего приложения для платформы iOS только территорией рф. Иными словами, отныне скачивать приложение Rutube на iPhone можно только в россии, что ограничивает распространение роспропаганды на платформе iOS.

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Такое решение было вызвано давлением со стороны Apple. Несколько дней назад компания из Купертино выдвинула требование к Rutube – скрыть контент российских государственных СМИ в приложении для iOS или сделать его доступным только для российских пользователей. Принять решение было необходимо на протяжении 2 недель, иначе приложение было бы полностью заблокировано в App Store. Судя по решению администрации Rutube, она не смогла отказаться от распространения контента российских так называемых СМИ, а потому принесла в жертву возможность загрузки своего приложения в других странах.

«На Rutube представлены российские СМИ и блогеры, чьи каналы были заблокированы на видеохостинге YouTube. Возможно, в дальнейшем их видео будут доступны только на национальном видеохостинге», — говорится в сообщении российской платформы.

Таким образом, Rutube по требованию Apple ограничил доступ к своему приложению для iOS только россией, лишь бы не блокировать распространение роспропаганды для домашней аудитории. Отныне владельцы устройств с iOS в других странах не смогут загружать приложение Rutube. Пользователям, скачавшим приложение ранее, «вероятно, будут доступны обновления приложения».


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