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Процессоры AMD Threadripper второго поколения получат до 32 вычислительных ядер
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Процессоры AMD Threadripper второго поколения получат до 32 вычислительных ядер

Процессоры AMD Threadripper второго поколения получат до 32 вычислительных ядер

Гонка ядерная началась. В прошлом году количество вычислительных ядер в настольных процессорах перевалило за десяток. Сначала компания AMD выпустила чипы Threadripper, содержащие до 16 вычислительных ядер, а затем Intel представила устройства серии Core i9, включающие от 10 до 18 ядер.

В этом году конкуренты снова пошли по пути наращивания количества вычислительных ядер и уже нацелились на рубеж в 30 вычислительных ядер. Только вчера стало известно о намерении Intel выпустить 28-ядерный процессор, и вот уже сегодня AMD отвечает на этот вызов чипом с ещё большим количеством вычислительных ядер.

В рамках выставки Computex 2018 компания AMD заявила, что её процессоры Threadripper второго поколения получат до 32 вычислительных ядер и смогут обрабатывать до 64 потоков инструкций одновременно. Новый настольный флагманский процессор будет представлен уже в третьем квартале этого года. Он основан на обновлённой архитектуре Zen+ и будет изготавливаться по нормам 12-нанометрового технологического процесса.

Источник: Engadget

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