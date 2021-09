Samsung анонсировала 43-дюймовый и 98-дюймовый варианты 4K-телевизора Neo QLED QN90A

Что же касается 85-дюймовой версии дизайнерской модели The Frame, она расположится на ступеньку выше нынешней 75-дюймовой версии и станет хорошей альтернативой 98-дюймовому модульному The Wall TV.

Точная дата выхода и цены новых моделей ТВ Samsung пока остаются неизвестными. Представитель Samsung подтвердил The Verge, что 43-дюймовый Neo поступит в продажу в США в ближайшие дни, а 98-дюймовая модель Neo и 85-дюймовая The Frame подоспеют в ближайшие недели. Когда новинки доберутся до Украины и по каким ценам, тоже неясно. Рекомендованная цена 50-дюймовой модели Neo QLED QN90A для Украины составляет 47 999 гривен, 85 дюймовой версии — 184 999 гривен, а 75-дюймового The Frame — 99 999 гривен.

Остается добавить, что производителя все чаще выпускают более компактные флагманские ТВ. Ранее LG добавила 48-дюймовую модель в серии CX модельного ряда 2020 года и собиралась выпустить в этом году 42-дюймовую версию, но, по слухам, отложила ее выход до 2022 года. Производители мониторов вроде Gigabyte и Asus также предлагают модели с крупными телевизионными экранами диагональю 43 и 48 дюймов.