Samsung анонсировала 43-дюймовый и 98-дюймовый варианты 4K-телевизора Neo QLED QN90A
Samsung расширила предложение телевизоров, добавив 43-дюймовую и 98-дюймовую модели в актуальную линейку 4K-телевизоров Neo QLED QN90A, и 85-дюймовый вариант The Frame TV.
До этого момента модель Neo QLED QN90A предлагалась в пяти разных размерах экрана — 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов (от 47 999 гривен до 184 999 гривен). Таким образом, Samsung выпустила самый компактный и самый крупный варианты актуального ТВ Neo QLED, который по праву считается одним из лучших на сегодня.
Напомним, от прошлогодней серии QLED новая линейка отличается «ковровой» подсветкой Mini-LED (она разделена на множество зон, яркость которых регулируется отдельно; телевизор может показывать HDR-картинку одновременно с очень ярким светом и очень глубоким черным цветом), новым процессором Neo Quantum, обеспечивающим расширенные возможности апскейлинга, постобработки изображения и звука, и поддержкой FreeSync Premium Pro для лучшей совместимости с новыми консолями. Также серия Neo QLED 2021 получила переработанный софт, порты HDMI 2.1, QLED-матрицу с частотой 120 Гц, панель настроек для гейминга и поддержку сверхшироких соотношений сторон экрана 21:9 и 32:9.
Ранее у нас на тесте побывала 8K-модель Neo QLED QN800A, которая оставила после себя исключительно положительные впечатления.
Что же касается 85-дюймовой версии дизайнерской модели The Frame, она расположится на ступеньку выше нынешней 75-дюймовой версии и станет хорошей альтернативой 98-дюймовому модульному The Wall TV.
Точная дата выхода и цены новых моделей ТВ Samsung пока остаются неизвестными. Представитель Samsung подтвердил The Verge, что 43-дюймовый Neo поступит в продажу в США в ближайшие дни, а 98-дюймовая модель Neo и 85-дюймовая The Frame подоспеют в ближайшие недели. Когда новинки доберутся до Украины и по каким ценам, тоже неясно. Рекомендованная цена 50-дюймовой модели Neo QLED QN90A для Украины составляет 47 999 гривен, 85 дюймовой версии — 184 999 гривен, а 75-дюймового The Frame — 99 999 гривен.
Остается добавить, что производителя все чаще выпускают более компактные флагманские ТВ. Ранее LG добавила 48-дюймовую модель в серии CX модельного ряда 2020 года и собиралась выпустить в этом году 42-дюймовую версию, но, по слухам, отложила ее выход до 2022 года. Производители мониторов вроде Gigabyte и Asus также предлагают модели с крупными телевизионными экранами диагональю 43 и 48 дюймов.