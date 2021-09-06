Samsung анонсировала 43-дюймовый и 98-дюймовый варианты 4K-телевизора Neo QLED QN90A

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Samsung расширила предложение телевизоров, добавив 43-дюймовую и 98-дюймовую модели в актуальную линейку 4K-телевизоров Neo QLED QN90A, и 85-дюймовый вариант The Frame TV.

До этого момента модель Neo QLED QN90A предлагалась в пяти разных размерах экрана — 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов (от 47 999 гривен до 184 999 гривен). Таким образом, Samsung выпустила самый компактный и самый крупный варианты актуального ТВ Neo QLED, который по праву считается одним из лучших на сегодня.

Напомним, от прошлогодней серии QLED новая линейка отличается «ковровой» подсветкой Mini-LED (она разделена на множество зон, яркость которых регулируется отдельно; телевизор может показывать HDR-картинку одновременно с очень ярким светом и очень глубоким черным цветом), новым процессором Neo Quantum, обеспечивающим расширенные возможности апскейлинга, постобработки изображения и звука, и поддержкой FreeSync Premium Pro для лучшей совместимости с новыми консолями. Также серия Neo QLED 2021 получила переработанный софт, порты HDMI 2.1, QLED-матрицу с частотой 120 Гц, панель настроек для гейминга и поддержку сверхшироких соотношений сторон экрана 21:9 и 32:9.

Ранее у нас на тесте побывала 8K-модель Neo QLED QN800A, которая оставила после себя исключительно положительные впечатления.