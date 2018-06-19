Samsung делает собственный GPU

Компания Samsung формирует команду, которой предстоит разработать графический процессор, предназначенный для интеграции в однокристальные системы для мобильных устройств. По крайней мере, на это указывают данные из профилей сотрудников Samsung на сайте LinkedIn. Сообщается, что разработкой чипа в рамках соответствующего проекта займутся бывшие сотрудники Qualcomm, AMD и NVIDIA.

Напомним, сейчас в однокристальных системах Samsung Exynos используются референсные GPU ARM Mali. Имея в своем распоряжении GPU собственной разработки, Samsung станет полностью независимой в создании однокристальных платформ для смартфонов. В настоящее время мобильные графические процессоры собственной разработки есть только у Qualcomm, тогда как все остальные используют либо GPU ARM Mali, либо PowerVR. К слову, в начале этого года сообщалось, что Apple тоже решила своими силами делать GPU для будущих iPhone.

По имеющимся сведениям, Samsung сперва внедрит GPU собственной разработки в платформы начального уровня и лишь потом во флагманские. Вероятно, поступая таким образом, Samsung хочется попросту перестраховаться, ведь в верхнем сегменте цена ошибки будет крайне высока. Причем с выпуском второго поколения область применения GPU Samsung должна расшириться не только флагманскими смартфонами, но и самоуправляемыми автомобилями и системами машинного обучения.

Если с графическим процессором компания сможет повторить успех процессорных ядер Samsung Mongoose, которые сейчас существенно превосходят новейшие CPU Cortex-A, то для нее это будет большая победа. Не забываем, что у Samsung, в отличие от главного конкурента на рынке смартфонов – компании Apple, еще и свои сотовые модемы.

Источник: gsmarena