Samsung Galaxy S20 Ultra занял лишь 6-е место в рейтинге DxOMark

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В последние несколько лет наблюдалась ситуация, когда практически каждый новый флагманский смартфон компаний Huawei и Samsung сразу же после выхода возглавлял рейтинг мобильных камер DxOMark. Но в случае модели Galaxy S20 Ultra что-то пошло не так, и новинка смогла занять лишь шестую строчку рейтинга, разделив её с моделью Honor V30 Pro. Добавим, после выхода смартфона производитель успел выпустить уже несколько программных обновлений, призванных улучшить работу камеры.

Основная камера смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra продемонстрировала результат в 122 балла. При оценке качества фотографий эксперты DxOMark присвоили камере 132 балла, но что касается качества записи видео, то результат оказался более скромным – всего 102 балла.

Специалисты DxOMark высоко оценили цветопередачу камеры Galaxy S20 Ultra, широкий динамический диапазон и почти лучший в отрасли контроль шумов. Сверхширокоугольная камера признана ведущей в своем классе. Однако смартфон демонстрирует плохую работу системы автоматической фокусировки в условиях слабого освещения, что проявляется в более медленном срабатывании по сравнению с конкурентами, хотя точность фокусировки остаётся высокой.

Вместе с тем, несмотря на то, что динамический диапазон достаточно широкий, камера Huawei P40 Pro обеспечивает более широкий диапазон. В то же время резкость изображения оказалась немного хуже, чем у Xiaomi Mi 10 Pro. Ещё одной претензией является появление заметных артефактов изображения при использовании зуммирования.

Полное тестирование камеры смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra доступно на сайте DxOMark. Также предлагаем ознакомиться с подробным обзором данной модели в одном из наших предыдущих материалов.

Источник: gsmarena