Samsung создала Message Guard — новый антивирус для сообщений, который защитит от эксплойтов Zero-click

Samsung Message Guard отправляет на карантин вложенные изображения в сообщениях, которые могут содержать вредоносный код.

Samsung представила новую функцию безопасности для линейки планшетов и смартфонов Galaxy, призванную защитить пользователей от эксплойтов Zero-click. Их называют кибератаками «нулевого нажатия» из-за того, что они маскируясь под изображения, вложенные в сообщения, устанавливают шпионское ПО и другие вредоносные программы без какого-либо взаимодействия со стороны пользователя.

Такие кибератаки становятся все более распространенными в последнее время. Одну из наиболее известных атак с «нулевым кликом» обнаружил разработчик Citizen Lab в 2022 году — после того, как между 2017 и 2022 гг. злоумышленники использовали недостаток безопасности iOS/iMessage для установки шпионского программного обеспечения Pegasus от NSO на телефоны журналистов, политиков и активистов.

Атаки Zero-click оставляют мало следов, а жертвы могут даже не подозревать, что их телефон взломан. Их обнаружение в некоторых случаях может осложниться даже такой мерой безопасности, как сквозное шифрование сообщений, поскольку тогда данные могут просматриваться только отправителем и получателем.

Samsung утверждает, что их новая функция Message Guard может предотвратить такие атаки — она будет автоматически отправлять изображения форматов PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP и WBMP в «карантин». Когда устройство Galaxy будет получать текстовое сообщение с вложенным изображением, антивирус изолирует и просканирует файл, чтобы убедиться, что он не может заразить устройство.

Функция будет доступна на телефонах серии Galaxy S23, а позже в этом году будет распространяться на другие смартфоны и планшеты Galaxy с One UI 5.1 или более поздней версией. Message Guard работает в Samsung Messages и Messages (Google); и впоследствии станет доступной для сторонних программ обмена сообщениями через обновление программного обеспечения. По словам Samsung, Message Guard не нуждается в активации и будет работать «бесшумно и почти незаметно в фоновом режиме».

Источник: The Verge