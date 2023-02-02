Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra — главные технические отличия новых флагманов Samsung

Вчера компания Samsung анонсировала свою новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S23. Она включает три модели: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.
Во вчерашних материалах мы сосредоточились на отличиях новинок от устройств предыдущего поколения Galaxy S22. Разница, в основном, заключается в использовании нового процессора Snapdragon 8 Gen 2, некоторых оптимизациях дисплея, улучшенной фронтальной камере, более ёмкой батарее (у Galaxy S23 и S23 Plus), а также 200-мегапиксельной камеры (в случае Galaxy S23 Ultra).
В этом материале мы остановимся на различиях моделей в рамках линейки нынешнего года Samsung Galaxy S23. Это позволит пользователям понять, какая именно версия лучше всего подходит им, и определиться с выбором. Легко определиться тем, кто ищет, например, компактный смартфон (тогда выбор очевиден – Galaxy S23) или устройство с поддержкой стилуса (альтернативы Galaxy S23 Ultra нет). Но если таких специфических требований у пользователя нет, тогда, надеемся, следующая таблица позволит выбрать и купить оптимальный Galaxy S23.
|Характеристики
|Samsung Galaxy S23
|Samsung Galaxy S23 Plus
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|ОС
|Android 13
|Android 13
|Android 13
|Дисплей
|6,1 дюйма OLED
|6,6 дюйма OLED
|6,8 дюйма OLED
|Разрешение
|2340×1080
|2340×1080
|3088×1440
|Частота обновления
|до 120 Гц
|до 120 Гц
|от 1 Гц до 120 Гц
|Размеры (мм)
|70,9×146,3×7,6
|76,2×157,7×7,5
|78,0×163,3×8,9
|Масса
|168 г
|196 г
|234 г
|Ёмкость батареи
|3900 мАч
|4700 мАч
|5000 мАч
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 2
|Snapdragon 8 Gen 2
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ
|8 ГБ, 12 ГБ
|Хранилище
|128 ГБ, 256 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ
|256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ
|Разъём
|USB-C
|USB-C
|USB-C
|Задняя камера
|50 Мп (f/1,8) широкоугольная, 12 Мп (f/2,2) сверхширокоугольная, 10 Мп (f/2,4) телефото
|50 Мп (f/1,8) широкоугольная, 12 Мп (f/2,2) сверхширокоугольная, 10 Мп (f/2,4) телефото
|200 Мп (f/1,7) широкоугольная, 12 Мп (f/2,2) сверхширокоугольная, 10 Мп (f2,4 / f4,9) телефото
|Фронтальная камера
|12 Мп (f/2,2) широкоугольная
|12 Мп (f/2,2) широкоугольная
|12 Мп (f/2,2) широкоугольная
|Запись видео фронтальной камерой
|4K @ 60 к/с
|4K @ 60 к/с
|4K @ 60 к/с
|Запись видео основной камерой
|8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo)
|8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo)
|8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo)
|Биометрическая идентификация
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица
|Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица
|Защита от пыли и воды
|IP68
|IP68
|IP68
|Беспроводная связь
|5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2
|5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2
|5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2
|Беспроводная зарядка
|Да, с реверсивной зарядкой
|Да, с реверсивной зарядкой
|Да, с реверсивной зарядкой
|Поддержка S Pen
|Нет
|Нет
|Да
|Цвета
|черный, зеленый, лавандовый, кремовый, графитовый, салатовый
|черный, зеленый, лавандовый, кремовый, графитовый, салатовый
|черный, зеленый, лавандовый, кремовый, графитовый, салатовый, небесно-голубой, красный
|Стартовая цена
|$799,99
|$999,99
|$1199,99
Напомним, новые смартфоны Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra поступят в продажу в Украине с 17 февраля по рекомендованной розничной цене от 39999 грн, 47999 грн и 57999 грн, соответственно.
Источник: The Verge