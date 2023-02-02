Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra — главные технические отличия новых флагманов Samsung

Вчера компания Samsung анонсировала свою новую флагманскую линейку смартфонов Galaxy S23. Она включает три модели: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra.

Во вчерашних материалах мы сосредоточились на отличиях новинок от устройств предыдущего поколения Galaxy S22. Разница, в основном, заключается в использовании нового процессора Snapdragon 8 Gen 2, некоторых оптимизациях дисплея, улучшенной фронтальной камере, более ёмкой батарее (у Galaxy S23 и S23 Plus), а также 200-мегапиксельной камеры (в случае Galaxy S23 Ultra).

В этом материале мы остановимся на различиях моделей в рамках линейки нынешнего года Samsung Galaxy S23. Это позволит пользователям понять, какая именно версия лучше всего подходит им, и определиться с выбором. Легко определиться тем, кто ищет, например, компактный смартфон (тогда выбор очевиден – Galaxy S23) или устройство с поддержкой стилуса (альтернативы Galaxy S23 Ultra нет). Но если таких специфических требований у пользователя нет, тогда, надеемся, следующая таблица позволит выбрать и купить оптимальный Galaxy S23.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Характеристики Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra ОС Android 13 Android 13 Android 13 Дисплей 6,1 дюйма OLED 6,6 дюйма OLED 6,8 дюйма OLED Разрешение 2340×1080 2340×1080 3088×1440 Частота обновления до 120 Гц до 120 Гц от 1 Гц до 120 Гц Размеры (мм) 70,9×146,3×7,6 76,2×157,7×7,5 78,0×163,3×8,9 Масса 168 г 196 г 234 г Ёмкость батареи 3900 мАч 4700 мАч 5000 мАч Процессор Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2 Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ, 12 ГБ Хранилище 128 ГБ, 256 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ Разъём USB-C USB-C USB-C Задняя камера 50 Мп (f/1,8) широкоугольная, 12 Мп (f/2,2) сверхширокоугольная, 10 Мп (f/2,4) телефото 50 Мп (f/1,8) широкоугольная, 12 Мп (f/2,2) сверхширокоугольная, 10 Мп (f/2,4) телефото 200 Мп (f/1,7) широкоугольная, 12 Мп (f/2,2) сверхширокоугольная, 10 Мп (f2,4 / f4,9) телефото Фронтальная камера 12 Мп (f/2,2) широкоугольная 12 Мп (f/2,2) широкоугольная 12 Мп (f/2,2) широкоугольная Запись видео фронтальной камерой 4K @ 60 к/с 4K @ 60 к/с 4K @ 60 к/с Запись видео основной камерой 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) 8K @ 30 к/с, 4K @ 60 к/с, 1080p 120 к/с / 960 к/с (slow-mo) Биометрическая идентификация Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и распознавание лица Защита от пыли и воды IP68 IP68 IP68 Беспроводная связь 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 5G mmWave / sub-6GHz, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,2 Беспроводная зарядка Да, с реверсивной зарядкой Да, с реверсивной зарядкой Да, с реверсивной зарядкой Поддержка S Pen Нет Нет Да Цвета черный, зеленый, лавандовый, кремовый, графитовый, салатовый черный, зеленый, лавандовый, кремовый, графитовый, салатовый черный, зеленый, лавандовый, кремовый, графитовый, салатовый, небесно-голубой, красный Стартовая цена $799,99 $999,99 $1199,99

Напомним, новые смартфоны Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra поступят в продажу в Украине с 17 февраля по рекомендованной розничной цене от 39999 грн, 47999 грн и 57999 грн, соответственно.

Источник: The Verge